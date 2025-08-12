Kajian pengambilan jururawat Indonesia perlu lindungi kepentingan awam

KUALA LUMPUR: Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad menegaskan sebarang kajian berkenaan pengambilan jururawat dari Indonesia perlu mempertimbangkan kepentingan awam.

Beliau menyatakan kebajikan petugas KKM dan keberkesanan sistem perkhidmatan kesihatan negara juga harus diutamakan.

Kementerian akan bekerjasama sepenuhnya dengan JPA dalam melaksanakan kajian yang dicadangkan oleh SPA.

Cadangan ini timbul susulan perbincangan dengan Konsul Jeneral Republik Indonesia di Johor Bahru, Sigit S. Widiyanto.

KKM sedang berusaha mengatasi kekurangan jururawat melalui pelbagai strategi jangka panjang.

Dzulkefly mengakui tiada penyelesaian segera untuk masalah kekurangan jururawat yang semakin meruncing.

Beliau menjelaskan situasi ini diburukkan oleh penggantungan pengambilan pelatih baharu di ILKKM semasa pandemik Covid-19.

Moratorium terhadap program kejururawatan swasta yang berakhir tahun lepas turut menyumbang kepada masalah ini.

Pengerusi SPA Datuk Seri Dr Ahmad Jailani Muhamed Yunus menekankan perlunya kajian menyeluruh sebelum sebarang dasar dilaksanakan.

Cadangan pengambilan jururawat dari Indonesia mendapat perhatian selepas kerajaan Johor menyokong kerjasama strategik ini.

Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Johor Ling Tian Soon menyambut baik cadangan tersebut.

Menteri Besar Johor Datuk Onn Hafiz Ghazi sebelum ini melaporkan keadaan kritikal kekurangan jururawat di hospital negeri.

Di Johor Bahru, seorang jururawat terpaksa mengendalikan 10 hingga 14 pesakit setiap syif.

Nisbah ideal sepatutnya adalah 1:6 atau maksimum 1:8 bagi memastikan kualiti perkhidmatan kesihatan. - Bernama