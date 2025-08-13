Kementerian pengangkutan pertimbang penubuhan MTSB

KUALA LUMPUR: Kementerian Pengangkutan sedang mempertimbangkan cadangan penubuhan Lembaga Keselamatan Pengangkutan Malaysia (MTSB).

Badan khas ini akan berfungsi menyiasat kemalangan jalan raya di negara ini.

Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata cadangan itu susulan syor pasukan petugas khas yang ditubuhkan kementerian.

Pasukan petugas itu menyiasat kemalangan maut melibatkan anggota FRU di Teluk Intan dan bas pelajar UPSI di Gerik, Perak.

“Ini memang sedang dipertimbangkan di peringkat kementerian tetapi untuk menubuhkan satu badan atau agensi baharu bukan mudah, ada banyak proses yang panjang,“ katanya.

Beliau menjawab soalan tambahan Khairil Nizam Khirudin (PN-Jerantut) mengenai jaminan kerajaan dalam melaksanakan syor pasukan petugas khas.

Sementara itu, Loke berkata kementerian akan melaksanakan beberapa inisiatif bagi memartabatkan profesion pemandu.

Inisiatif termasuk latihan bagi melahirkan pemandu lebih kompeten dan profesional.

“Kita nak bersama-sama melatih pemandu yang lebih profesional, jadi ada beberapa tindakan daripada kementerian yang nak kita buat untuk menaikkan martabat profesion pemandu ini,“ katanya.

Loke berkata kementerian juga melihat isu kekurangan pemandu bas dan lori di pasaran.

Kekurangan ini disebabkan kurang minat dan gaji yang rendah.

Pihaknya akan berusaha memastikan pemandu dibayar setimpal dengan masa, beban kerja dan risiko yang ditanggung.

“Tetapi, janganlah dianggap sesiapa pun boleh (jadi pemandu), mempunyai rekod jenayah atau rekod tak begitu baik pun diambil,“ katanya.

Beliau menjawab soalan tambahan RSN Rayer (PH-Jelutong) mengenai cadangan mewajibkan kenderaan komersial mempunyai dua pemandu. - Bernama