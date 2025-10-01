Kerajaan AS tutup akibat gagal kata sepakat Trump dan Demokrat

WASHINGTON: Operasi kerajaan Amerika Syarikat terhenti awal Rabu selepas rundingan antara Presiden Donald Trump dan anggota Demokrat di Kongres gagal mencapai kata sepakat mengenai pembiayaan kerajaan.

Mereka mempunyai tempoh sehingga tengah malam Selasa untuk mencapai persetujuan tetapi tarikh akhir itu berlalu dengan perbezaan ketara yang masih wujud.

Demokrat berusaha memasukkan pembaharuan penjagaan kesihatan dalam rang undang-undang belanjawan termasuk pemansuhan sebahagian undang-undang cukai utama Trump.

Usaha Demokrat juga meliputi lanjutan subsidi di bawah undang-undang penjagaan kesihatan quasi-universal AS yang dikenali sebagai Affordable Care Act.

Sebaliknya Republikan menuntut resolusi kelangsungan tanpa sebarang pindaan kepada perbelanjaan sedia ada.

Dewan Perwakilan meluluskan rang undang-undang pada 19 September lalu untuk membiayai kerajaan pada tahap sedia ada sehingga 21 November.

Rang undang-undang tersebut terhenti di Senat kerana Republikan tidak mempunyai jumlah kerusi mencukupi untuk melepasi halangan prosedur 60 undi bagi meluluskan undang-undang.

Penutupan kerajaan paling lama dalam sejarah AS berlangsung selama 35 hari dan berlaku semasa penggal pertama Trump.

Walaupun penutupan kerajaan tidak semestinya mencetuskan krisis ekonomi sepenuhnya ia tetap menyebabkan gangguan besar terhadap pelbagai aspek kehidupan rakyat Amerika.

Ramai kakitangan persekutuan diminta bercuti tanpa gaji atau dipaksa bekerja tanpa bayaran semasa penutupan kerajaan.

Sebahagian kakitangan persekutuan diletakkan dalam cuti mandatori sehingga belanjawan baharu diluluskan.

Setiap agensi persekutuan mempunyai pelan penutupan sendiri bagi menentukan pekerja yang dianggap penting.

Tidak seperti penutupan sebelum ini Trump mengugut untuk melakukan pemberhentian tambahan jika kerajaan ditutup.

Perkhidmatan seperti keselamatan sempadan dan penjagaan hospital dianggap penting dalam penutupan sebelum ini.

Kawalan trafik udara penguatkuasaan undang-undang dan penyelenggaraan grid tenaga juga dianggap penting semasa penutupan kerajaan.

Manfaat seperti Keselamatan Sosial Medicare dan Medicaid diteruskan walaupun kerajaan ditutup.

Perkhidmatan imigresen tidak terjejas kerana dibiayai oleh yuran bebas dan bukan dana kerajaan.

Beberapa perkhidmatan awam mungkin terjejas termasuk pemeriksaan alam sekitar dan makanan yang boleh terganggu.

Pemeriksaan kilang digantung sementara manakala taman negara mungkin ditutup semasa penutupan kerajaan.

Kelewatan atau pembatalan penerbangan boleh berlaku kerana pegawai kawalan trafik udara dan keselamatan bekerja tanpa gaji.

Pelan kecemasan Biro Statistik Buruh menyatakan bahawa data ekonomi tidak akan diterbitkan sepanjang penutupan kerajaan.

Laporan non-farm payrolls yang dijadual dikeluarkan Jumaat ini juga tidak akan diterbitkan semasa penutupan kerajaan. – Bernama-Anadolu