Kerajaan perkenal mekanisme kawalan subsidi RON95 elak penyalahgunaan

GEORGE TOWN: Kerajaan akan memperkenalkan beberapa mekanisme kawalan untuk memastikan pelaksanaan penyasaran subsidi petrol RON95 berjalan lancar dan tidak disalah guna.

Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata langkah itu antara lain bagi memastikan golongan seperti pemandu e-hailing yang memerlukan lebih 300 liter sebulan benar-benar layak melalui pengesahan bersama syarikat masing-masing.

Beliau menyatakan bahawa kelayakan itu memerlukan pemohon memiliki sokongan syarikat untuk proses pengesahan penggunaan melalui rekod sistem e-hailing.

“Kerajaan juga tidak akan membenarkan penggunaan yang terlalu banyak dalam sehari,” katanya kepada pemberita selepas merasmikan Jelajah Mega E-Invois Siri 2/2025 Peringkat Nasional.

Amir Hamzah menekankan bahawa mekanisme kawalan ini penting untuk memastikan subsidi sampai kepada golongan sasaran yang sebenar.

Beliau berkata langkah ini merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk melaksanakan subsidi bersasar dengan lebih berkesan.

Menteri Kewangan II itu turut menyatakan bahawa kerajaan akan memantau pelaksanaan mekanisme ini dari semasa ke semasa.

Beliau berharap langkah ini dapat mengurangkan kebocoran dan penyalahgunaan subsidi petrol RON95. – Bernama