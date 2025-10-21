Kerajaan tidak akan campur tangan dalam keputusan komersial - PM Anwar

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi bahawa kerajaan tidak akan campur tangan dalam keputusan komersial bagi mengekalkan integriti pasaran.

Beliau menegaskan komitmen pentadbirannya untuk mengekalkan ketelusan dan profesionalisme dalam landskap korporat dan ekonomi Malaysia.

Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata keputusan perniagaan perlu didorong oleh merit, kecekapan serta realiti pasaran.

“Keputusan komersial tidak sepatutnya dipengaruhi oleh pengaruh politik,“ jelasnya.

Beliau menekankan prinsip tidak campur tangan dalam urusan komersial semasa sesi dialog di Forum Ilmu Permodalan Nasional Bhd 2025.

“Saya tidak campur tangan dalam keputusan komersil, dan tidak seorang pun daripada rakan Kabinet saya yang sepatutnya campur tangan.”

“Sudah tentunya kita menyokong teknologi baharu, inisiatif hijau, dan program kebajikan, tetapi kita tidak campur tangan dalam melindungi kepentingan diri atau peribadi.”

“Keputusan komersial adalah milik anda sepenuhnya,“ tegas Anwar.

Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan telah memperkenalkan langkah dasar utama untuk mengukuhkan pelaburan domestik.

Inisiatif seperti program Gear-Up diperkenalkan bagi merangsang pertumbuhan ekonomi.

Kerajaan juga menyelaraskan semula institusi utama seperti PNB dan Khazanah Nasional Bhd dengan objektif teras mereka.

Anwar menekankan kepentingan institusi ini terus berpegang kepada aspirasi teras dan meningkatkan standard tadbir urus.

Beliau berkata pemantauan kemajuan kekal sebagai sebahagian daripada tanggungjawab kerajaan.

Namun kerja keras dan komitmen padu dalam melaksanakan pembaharuan dengan berkesan adalah usaha yang patut dipuji. – Bernama