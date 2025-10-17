Keselamatan pelajar jadi fokus perbahasan Belanjawan 2026 minggu pertama

KUALA LUMPUR: Isu keselamatan dan kebajikan pelajar menjadi tumpuan utama pada minggu pertama perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2026 peringkat dasar.

Ahli-Ahli Parlimen daripada kerajaan dan pembangkang bersepakat supaya Kementerian Pendidikan menggunakan peruntukan RM66.2 bilion bagi menangani isu keselamatan pelajar.

Mereka mencadangkan pemasangan kamera litar tertutup, penambahbaikan sistem pemantauan disiplin, dan pelaksanaan semula hukuman rotan secara terkawal.

Lim Guan Eng menyokong pengembalian hukuman rotan sebagai kaedah mendisiplinkan pelajar dengan tatacara yang teratur.

Beliau menegaskan guru yang melaksanakan hukuman rotan perlu menjalani pemeriksaan psikologi bagi menjamin keselamatan pelajar.

Datuk Seri Doris Sophia Brodi mencadangkan sistem pemantauan berasaskan data untuk kes buli dan salah laku pelajar.

Beliau juga menggesa pengajaran modul empati dan ihsan diwajibkan di semua sekolah.

Doris Sophia meminta peningkatan bilangan guru kaunseling kepada nisbah sekurang-kurangnya seorang bagi setiap 200 pelajar.

Beliau mendedahkan lebih 3,000 kes buli direkodkan oleh Polis Diraja Malaysia antara 2022 hingga 2024.

Hampir 60 peratus daripada kes buli tersebut berlaku di kawasan sekolah.

Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menekankan keperluan pemasangan CCTV di semua sekolah.

Beliau menuntut tindakan tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam jenayah sekolah termasuk warden dan pengetua.

Syed Saddiq menggesa pelaksanaan dasar ‘you touch, you go’ untuk menangani kes buli tanpa toleransi.

Rodziah Ismail mencadangkan penubuhan Pasukan Petugas Beban Guru dan Keselamatan Sekolah.

Beliau juga mencadangkan sistem tunggal pendidikan digital nasional untuk mengelak pertindihan laporan.

Yeo Bee Yin mengumumkan jawatankuasanya akan memanggil Kementerian Pendidikan dan Polis Diraja Malaysia untuk sesi pendengaran.

Jawatankuasa itu akan membentangkan penyata mengenai keselamatan sekolah di Parlimen kelak.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan RM66.2 bilion kepada Kementerian Pendidikan dalam Belanjawan 2026.

Peruntukan tersebut meningkat berbanding RM64.2 bilion yang diperuntukkan pada tahun ini.

Perbahasan peringkat dasar akan berlangsung selama lapan hari sehingga 28 Oktober.

Perbahasan peringkat jawatankuasa dijadualkan selama 14 hari bermula 5 hingga 27 November.

Belanjawan 2026 mengumpul dan mengoptimumkan sumber negara melalui perbelanjaan awam RM470 bilion.

Angka tersebut meningkat berbanding perbelanjaan awam RM452 bilion pada tahun lepas.

Perbelanjaan awam termasuk RM338.2 bilion belanja mengurus Persekutuan dan RM81 bilion belanja pembangunan Persekutuan.

Mesyuarat Ketiga Penggal Keempat Parlimen ke-15 akan berlangsung selama 35 hari sehingga 4 Disember. – Bernama