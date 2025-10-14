KESUMA galak aturan kerja fleksibel di sektor swasta sempena Sidang Kemuncak ASEAN

PUTRAJAYA: Kementerian Sumber Manusia (KESUMA) menggalakkan majikan di sektor swasta mempertimbangkan pelaksanaan Aturan Kerja Fleksibel (AKF) sempena Sidang Kemuncak ASEAN pada hujung bulan ini.

AKF diperkenalkan di bawah pindaan Akta Kerja 1955 yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2023.

Melalui peruntukan Seksyen 60P dan 60Q Akta 265, pekerja boleh memohon AKF kepada majikan untuk menyesuaikan waktu, hari atau lokasi bekerja.

Permohonan AKF boleh dibuat bagi tempoh tertentu termasuk semasa penganjuran Sidang Kemuncak ASEAN 2025 dengan mengambil kira keperluan operasi syarikat.

KESUMA memperkenalkan potongan cukai tambahan 50% ke atas kos pembangunan kapasiti dan perolehan perisian yang ditanggung majikan.

Potongan cukai ini tertakluk sehingga 500,000 ringgit bagi permohonan antara 1 Januari 2025 hingga 31 Disember 2027.

Kementerian menyediakan Garis Panduan Pelaksanaan Aturan Kerja Fleksibel yang boleh diakses di portal rasmi KESUMA, JTKSM dan TalentCorp.

Garis panduan komprehensif itu juga boleh dimuat turun menerusi pautan yang disediakan.

KESUMA menyambut baik langkah Jabatan Perkhidmatan Awam yang membenarkan pelaksanaan Dasar Bekerja Dari Rumah secara fleksibel bagi penjawat awam.

Pelaksanaan dasar itu di sektor awam dan swasta mencerminkan pendekatan Kerajaan MADANI yang progresif.

KESUMA menggalakkan majikan sektor swasta mempertimbangkan permohonan AKF oleh pekerja yang terkesan dengan kesesakan trafik sepanjang Sidang Kemuncak ASEAN.

Ini sejajar dengan usaha kerajaan memperkukuh budaya kerja fleksibel dan seimbang tanpa menjejaskan produktiviti.

Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 dan Sidang Berkaitan dijadualkan berlangsung dari 26 hingga 28 Oktober di Kuala Lumpur.

Acara ini dijangka menjadi antara yang terbesar dalam sejarah penganjuran kumpulan serantau itu. – Bernama