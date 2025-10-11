Khazanah tingkat pelaburan strategik dalam sektor semikonduktor Malaysia

KUALA LUMPUR: Khazanah Nasional Bhd akan terus menyokong agenda pelaburan strategik kerajaan dalam bidang keutamaan seperti semikonduktor, peralihan tenaga dan nadir bumi.

Syarikat itu juga akan menggalakkan kerjasama antara syarikat tempatan dan rakan kongsi multinasional dalam sektor semikonduktor.

Pengarah Urusan Khazanah Datuk Amirul Feisal Wan Zahir berkata usaha ini mencerminkan dorongan kolektif untuk memperkukuh pelaburan domestik di bawah inisiatif GEAR-uP.

“Melengkapkan usaha ini, Program Pembangunan Belia Khazanah memperuntukkan RM200 juta untuk menyediakan latihan berasaskan kerja kepada 11,000 rakyat Malaysia dalam sektor bernilai tinggi,” katanya.

Program tersebut akan melengkapkan bakat tempatan untuk industri masa depan menurut kenyataan rasmi.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam mengumumkan Khazanah Nasional dan KWAP akan melabur RM550 juta dalam ekosistem semikonduktor.

Pelaburan ini bertujuan meningkatkan usaha sama firma tempatan dan syarikat multinasional.

Amirul Feisal berkata Khazanah melabur melalui Dana Impak dan Jelawang Capital untuk memperluas peluang dan memupuk ekosistem inovasi Malaysia.

“Program Syarikat Pertengahan Khazanah akan menyediakan pembiayaan sehingga RM250 juta bagi membantu syarikat bersaiz sederhana berkembang,” katanya.

Pembiayaan ini akan membantu meningkatkan daya saing syarikat dalam rantaian nilai.

Perdana Menteri membentangkan Belanjawan 2026 berjumlah RM470 bilium pada Jumaat lalu.

Daripada jumlah itu, peruntukan kerajaan adalah RM419.2 bilion.

Belanjawan tersebut mengangkat tema ‘Belanjawan MADANI Keempat: Belanjawan Rakyat’ sebagai edisi keempat dalam siri Belanjawan MADANI.

Ia merupakan belanjawan pertama di bawah Rancangan Malaysia Ke-13 2026-2030. – Bernama