Kuota BUDI95 300 liter diperbaharui hari ini 1 Oktober

PUTRAJAYA: Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil mengesahkan kuota 300 liter bagi subsidi BUDI MADANI RON95 (BUDI95) telah diperbaharui hari ini.

Jurucakap Kerajaan MADANI itu berkata perkara tersebut selaras dengan pembaharuan kuota BUDI95 pada hari pertama setiap bulan.

Fahmi menyatakan sesiapa yang telah membeli RON95 menggunakan BUDI95 semalam akan melihat kuota mereka kembali kepada jumlah 300 liter hari ini.

Beliau berkata Kementerian Komunikasi, Kementerian Kewangan serta syarikat pengendali stesen minyak akan mengeluarkan kenyataan sekiranya terdapat sebarang maklumat tidak betul mengenai program subsidi tersebut.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan Kementerian Pengangkutan untuk segera meneliti beberapa perkara berhubung BUDI95 dalam mesyuarat hari ini.

Penambahan kuota bagi pemandu e-hailing, p-hailing, teksi serta bot nelayan adalah antara perkara yang sedang dikaji.

Mekanisme khusus juga akan disediakan untuk membantu rakyat Malaysia yang mempunyai lesen memandu Singapura mendapatkan bantuan subsidi BUDI95.

Fahmi berkata Kementerian Kewangan dijangka akan mengeluarkan kenyataan berhubung status terkini pelaksanaan BUDI95 pada petang ini.

BUDI95 dilaksanakan secara berperingkat bermula 27 Sept dengan 300,000 anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia.

Program ini kemudian diperluas kepada lebih lima juta penerima Sumbangan Tunai Rahmah (STR) dalam kategori B40 pada Ahad.

Sebanyak 16 juta rakyat Malaysia berumur 16 tahun ke atas yang memiliki MyKad dan lesen memandu aktif layak menikmati subsidi petrol RON95 pada harga RM1.99 seliter.

Setiap individu diberi kelayakan hingga 300 liter sebulan di bawah program BUDI95.

Kementerian Kewangan sebelum ini memaklumkan harga runcit petrol RON95 tanpa subsidi ditetapkan pada RM2.60 seliter bagi tempoh 30 Sept hingga 8 Okt ini. – Bernama