Langgar Akta Kualiti Alam Sekeliling: Syarikat kitar semula didenda RM65,000

SHAH ALAM: Sebuah syarikat menjalankan aktiviti kitar semula sekerap plastik dekat sini didenda RM65,000 oleh Mahkamah Sesyen Kuala Selangor, semalam atas tiga kesalahan melanggar Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturannya.

Pengarah Jabatan Alam Sekitar (JAS) Selangor Wandi Yadzid Yaakob berkata mahkamah membuat keputusan itu selepas Pengurus Kilang yang mewakili syarikat berkenaan selaku Orang Kena Saman (OKS) mengaku bersalah.

Hakim Nurul Mardhiah Mohamed Redza turut memerintahkan hukuman penjara 26 bulan sekiranya denda itu gagal dibayar.

“Berdasarkan fakta kes, satu operasi bersepadu telah dijalankan susulan aduan awam diterima berkaitan sebuah premis yang beroperasi di Jalan Bukit Badong di Kuala Selangor pada 13 Mac 2023 melibatkan Majlis Perbandaran Kuala Selangor dan JAS Selangor cawangan Sabak Bernam.

“Siasatan mendapati premis itu menjalankan aktiviti kitar semula sekerap plastik melalui penemuan lambakan sekerap plastik, dua unit mesin peracik kertas dan empat unit mesin pelletizer,” katanya.

Beliau berkata premis itu didapati gagal membuat pemberitahuan bertulis dan tidak dilengkapi dengan sistem kawalan pencemaran udara sepertimana keperluan diperuntukkan di bawah Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 2014.

Wandi Yadzid berkata satu pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 34A(8) Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 manakala dua pertuduhan di bawah Peraturan 29, Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 2014.

“Pegawai Pendakwa JAS Selangor memohon mahkamah menjatuhkan hukuman setimpal agar ia menjadi pengajaran kepada syarikat untuk menghormati undang-undang dan kedaulatan negara dengan menjalankan aktiviti itu mengikut kehendak perundangan negara.

“JAS juga menasihati syarikat untuk lebih bertanggungjawab dan tidak merendahkan kelestarian alam sekitar dalam mengejar keuntungan,” katanya - BERNAMA