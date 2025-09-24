Lawatan PM Anwar ke Timor-Leste disambut baik sebagai pengiktirafan

DILI: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan lawatan rasmi dua harinya ke Timor-Leste yang berakhir hari ini telah menerima sambutan yang amat menggalakkan di peringkat tertinggi.

Beliau menggambarkan lawatan itu sebagai satu pengiktirafan besar kepada Malaysia serta seluruh rakyatnya.

Anwar memberitahu Bernama dan RTM bahawa lawatan ini amat bermakna kerana Malaysia selaku Pengerusi ASEAN mengekalkan tradisi mengunjungi semua negara anggota menjelang Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur bulan depan.

Dengan Timor-Leste bakal menjadi anggota ke-11 ASEAN, beliau menekankan hubungan erat Malaysia dengan Presiden José Ramos-Horta dan Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmao akan membuka jalan kepada kerjasama yang lebih kukuh.

“Umumnya lawatan saya ke Timor-Leste menerima sambutan yang amat baik sebagai pengiktirafan kepada rakyat dan negara Malaysia, termasuk penghormatan di Parlimen serta sambutan di peringkat tertinggi oleh Presiden dan Perdana Menteri,” katanya.

Anwar turut mengimbau peranan aktif Malaysia sejak sebelum Timor-Leste mencapai kemerdekaan, termasuk penempatan anggota pertahanan dan polis di negara itu.

Beliau menekankan peranan bekas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad yang melawat Timor-Leste pada 2003, satu kunjungan yang dihargai oleh rakyat Timor.

Perdana Menteri turut mengulangi semula dasar Malaysia untuk menyokong Timor-Leste melalui Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional serta institusi pertahanan.

Anwar berkata Petronas dengan kelulusan kerajaan Timor-Leste telah memulakan operasi penerokaan dan akan memperluas aktiviti komersialnya.

Beliau menambah perkhidmatan baharu Batik Air telah disambut baik oleh rakyat Timor-Leste.

Kepengerusian ASEAN akan diserahkan kepada Filipina tahun depan, namun Malaysia kekal fokus untuk memastikan kestabilan rantau ini.

Anwar berkata Thailand dan Kemboja sedang dipantau dengan teliti, dengan kedua-dua kerajaan komited untuk meneruskan dialog di bawah kepimpinan baharu mereka.

“Kebimbangan kami, selagi melibatkan Malaysia dan ASEAN, adalah memastikan agar tidak berlaku peningkatan permusuhan dan keganasan,” katanya.

Mengenai Myanmar, Anwar berkata kemajuan ketara telah dicapai sepanjang tahun lepas dalam usaha meminta negara itu menghentikan serangan.

“Namun, pilihan raya di Myanmar perlu bersifat inklusif. Ia bukan sekadar mengenai mengadakan pilihan raya, tetapi tentang memastikan tiada pihak yang dihalang daripada menyertai,” kata beliau.

Perdana Menteri turut menekankan agenda peralihan tenaga ASEAN, terutamanya rangkaian grid tenaga yang menghubungkan beberapa negara anggota.

Beliau berkata Timor-Leste tidak boleh dibiarkan ketinggalan, dengan negara anggota ASEAN bekerjasama untuk mengintegrasikan perkhidmatan mudah alih.

Mengenai Gaza, Anwar mengutuk keras kekerasan berterusan yang dilakukan Israel, khususnya serangannya terhadap misi flotila kemanusiaan.

“Kami amat kesal dengan jenayah berterusan dilakukan Israel dan kami telah menyokong misi flotila yang membawa bantuan kemanusiaan,” katanya.

Anwar menegaskan memberi ubat dan makanan bayi kepada mereka yang menderita kelaparan tidak sepatutnya disekat.

Terdahulu, Anwar dan Gusmao menyaksikan majlis penandatanganan memorandum persefahaman antara Central Bank of Timor-Leste dengan Asian Institute of Insurance serta Asian Institute of Chartered Bankers.

Perdana Menteri turut melancarkan projek pembangunan Pusat Konvensyen Antarabangsa di Pelabuhan Dili.

Beliau dianugerahkan Grand Collar of the Order of Timor-Leste oleh Presiden José Ramos-Horta selepas menyampaikan syarahan mengenai ASEAN.

Anwar dan delegasi Malaysia berlepas pulang ke Kuala Lumpur dari Dili kira-kira 3.30 petang waktu tempatan. – Bernama