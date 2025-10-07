Lebuhraya LEKAS ditutup sementara 11 Okt malam untuk RHB Highway Ride

KUALA LUMPUR: Lebuhraya Kajang–Seremban (LEKAS) akan ditutup sepenuhnya mulai 5 petang 11 Oktober hingga 4 pagi 12 Oktober bagi memberi laluan kepada acara berbasikal malam RHB LEKAS Highway Ride 2025 edisi ke-10.

Ketua Pegawai Eksekutif LEKAS Wan Salwani Wan Yusoff berkata acara berprestij itu menarik penyertaan 6,017 peserta dari 23 negara.

Beliau menyatakan penyertaan antarabangsa yang besar ini mencerminkan daya tarikan acara yang semakin meningkat.

LEKAS telah memperoleh semua kelulusan berkaitan daripada Kementerian Kerja Raya, Lembaga Lebuhraya Malaysia dan Polis Diraja Malaysia bagi pelan pengurusan trafik.

Pesuruhjaya Sukan Malaysia juga telah memberikan kelulusan untuk penganjuran acara tersebut.

Sepanjang acara berlangsung, kira-kira sembilan persimpangan melibatkan 20 laluan masuk dan keluar akan ditutup.

Penutupan meliputi jajaran dari Persimpangan Kajang Selatan hingga Persimpangan Paroi bagi memastikan perjalanan lancar dan keselamatan terjamin.

Wan Salwani merakamkan penghargaan kepada PDRM atas kerjasama menempatkan anggota dari Kajang, Semenyih, Nilai, Mantin dan Seremban.

Anggota polis tersebut akan mengawal lalu lintas serta keselamatan pengguna jalan raya sepanjang acara.

Pengguna jalan raya dinasihatkan menggunakan laluan alternatif termasuk Lebuhraya Utara–Selatan (PLUS) atau Jalan Persekutuan 1.

Perancangan perjalanan lebih awal amat digalakkan sepanjang tempoh penutupan ini.

Maklumat terkini boleh diperoleh melalui saluran rasmi LEKAS di X (Twitter) @LEKAStrafik, Facebook LEKAS Highway, Instagram @lekashighway atau talian Infoline 1-800-88-8021.

Pihak LEKAS memohon maaf atas kesulitan yang dihadapi pengguna sepanjang tempoh penutupan. – Bernama