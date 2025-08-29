Lelaki pedofilia rakam dan jual video seksual kanak-kanak dan bayi dibongkar

JOHOR BAHRU: Seorang lelaki pedofilia telah merakam dan menjual video aktiviti seksual bersama kanak-kanak dan bayi melalui operasi Ops Pedo yang berjaya dibongkar polis.

Kanak-kanak dan bayi tidak berdosa termasuk yang baru berusia dua bulan bukan sahaja dibeli seperti barang dagangan malah dijadikan pemuas nafsu songsang sebelum dirakam dan disebarkan ke laman gelap.

Itulah kegiatan jijik sindiket pedofilia yang akhirnya terbongkar menerusi Ops Pedo, operasi sebulan oleh Unit Siasatan Jenayah Siber (Internet) Terhadap Kanak-Kanak Malaysia (MICAC) Bahagian Siasatan Jenayah Seksual, Wanita dan Kanak-kanak (D11) Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan agensi antarabangsa bermula 19 Julai hingga 19 Ogos lepas.

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayaah (JSJ) Bukit Aman Datuk M Kumar berkata lebih menjijikan suspek utama, seorang juruteknik tempatan berusia 29 tahun yang ditahan pada 19 Julai lepas di sini, melakukan penderaan seksual termasuk merogol, meliwat dan mendera secara seksual bayi serta kanak-kanak tersebut bagi memuaskan nafsu.

Beliau berkata kesemua adegan terkutuk bersama mangsa termasuk dua bayi lelaki dan tiga kanak-kanak perempuan berusia dua bulan hingga lima tahun itu, kemudian dirakam untuk dijual di laman gelap dan aplikasi Telegram dengan pelanggan dari dalam negara dan antarabangsa.

“Modus operandi suspek utama adalah mendapatkan bekalan bayi melalui aplikasi Facebook yang menawarkan bayi untuk diambil sebagai anak angkat.

“Suspek akan berurusan dengan ibu kandung melalui cara memberikan wang tunai antara RM1,500 hingga RM3,500 termasuk melunaskan bil bersalin di hospital,” katanya dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Johor hari ini yang turut dihadiri Ketua Polis Johor Datuk Ab Rahaman Arsad. – Bernama