Lembah Klang Raya perlu jadi metropolitan paling efisien menjelang 100 tahun Malaysia

SHAH ALAM: Lembah Klang Raya perlu menjadi antara metropolitan paling efisien dan berdaya huni di seluruh dunia menjelang 100 tahun usia Malaysia.

Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amirudin Shari berkata untuk ke arah itu, pemikiran masyarakat harus lebih terbuka dalam mengekalkan Selangor sebagai metropolitan kerana aspek kepelbagaian adalah kekuatan negeri itu.

“Kalau hari ini kita masih melihat Tokyo, Seoul atau Singapura sebagai rujukan. Lembah Klang Raya harus menjadi rujukan pembangunan kota-kota lain pada masa hadapan.

“Untuk itu, pada tahun ini, kita akan memulakan usaha setiap pihak berkuasa tempatan untuk membina atau menaik taraf satu taman perumahan supaya kita menambah ruang awam untuk keselesaan rakyat,” katanya ketika menyampaikan Syarahan Hari Kebangsaan Menteri Besar Selangor di Pusat Konvensyen Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA).

Amirudin berkata kerajaan negeri juga harus menyediakan ruang dan infrastruktur yang selesa di kawasan perumahan, pejabat kerajaan, ruang awam dan dalam rumah-rumah yang lebih mesra warga emas.

“Kita harus sentiasa mengingati dan merancang (kerana) warga emas jumlahnya semakin meningkat dan mencapai 15 peratus jumlah penduduk berumur 60 tahun ke atas pada 2036,” katanya, sambil menambah Selangor dijangka mencapai kemuncak populasi pada 2049.

Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan negeri menerusi anak-anak syarikatnya akan merungkai dan meneliti penyelesaian bantuan serta sokongan kepada warga emas yang lebih mampan berbanding kaedah sekarang. – Bernama