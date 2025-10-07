Mahkamah tangguh keputusan rayuan Najib hidupkan saman terhadap Tommy Thomas

PUTRAJAYA: Mahkamah Rayuan menangguhkan keputusan berhubung rayuan Datuk Seri Najib Razak untuk menghidupkan semula tuntutan saman RM1.9 juta terhadap bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas.

Panel tiga hakim diketuai Datuk Ravinthran N. Paramaguru membuat keputusan itu selepas mendengar hujah daripada peguam kedua-dua pihak.

Panel hakim akan membuat keputusan kemudian dengan kes ditetapkan untuk pengurusan pada 15 Oktober.

Najib mengemukakan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi pada 25 November 2022 yang membenarkan permohonan Thomas untuk membatalkan saman tanpa perbicaraan penuh.

Dalam samannya, Najib mendakwa Thomas melanggar kuasa dalam jawatan awam apabila mendakwanya berkaitan dana 1Malaysia Development Berhad.

Peguam Najib berhujah bahawa anak guamnya telah dinafikan hak untuk membalas perkara yang diteliti oleh Mahkamah Tinggi.

Beliau berkata hakim Mahkamah Tinggi terkhilaf apabila memutuskan bahawa Thomas mempunyai kekebalan mutlak sebagai Peguam Negara.

Peguam Thomas pula berhujah bahawa hakim Mahkamah Tinggi tidak terkhilaf apabila memutuskan saman itu boleh dibatalkan.

Beliau berkata unsur cuai dan salah guna dalam tuntutan memerlukan penentuan sama ada responden menyalahgunakan kuasanya.

Najib mendakwa telah dituduh melakukan rasuah dalam skandal 1Malaysia Development Berhad dan International Petroleum Investment Company.

Beliau juga mendakwa dituduh salah guna kuasa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009.

Thomas menyandang jawatan sebagai Peguam Negara dari 4 Jun 2018 hingga 28 Februari 2020.

Najib memohon pengisytiharan bahawa Thomas telah melakukan penyelewengan jawatan awam.

Beliau menuntut ganti rugi sebanyak RM1.9 juta termasuk yuran rundingan untuk pasukan audit. – Bernama