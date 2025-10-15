Malaysia dan China perkukuh kerjasama pertahanan melalui Eksesais Aman Youyi

KUALA LUMPUR: Angkatan Tentera Malaysia dan People’s Liberation Army China secara rasmi melancarkan Eksesais Bilateral Aman Youyi 2025 yang berlangsung selama sembilan hari.

Ketua Staf Markas Angkatan Bersama Mejar Jen Datuk Mohamed Fauzi Kamis mewakili ATM bersama Asisten Ketua Staf Markas Pemerintahan Teater Selatan Mejar Jen Dai Bin mewakili PLA menyempurnakan majlis pelancaran.

Kehadiran kedua-dua pegawai kanan itu mencerminkan tahap kepercayaan dan kerjasama yang semakin kukuh antara kedua-dua angkatan tentera.

Eksesais ini memberi tumpuan kepada latihan bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana serta keselamatan maritim.

Latihan dilaksanakan di beberapa lokasi strategik di Malaysia termasuk Pusat Latihan SMART Puchong, Subang, Port Klang dan perairan Selat Melaka.

Selat Melaka dipilih sebagai lokasi utama memandangkan ia merupakan antara laluan maritim terpenting dunia.

Pelaksanaan di kawasan tersebut memperlihatkan komitmen bersama kedua-dua negara dalam memastikan keselamatan dan kestabilan di laluan strategik berkenaan.

Lebih 1,000 anggota tentera daripada kedua-dua negara menyertai eksesais ini dengan melibatkan elemen darat, laut dan udara.

Eksesais turut melibatkan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia khusus dalam latihan bantuan kemanusiaan dan bencana.

Eksesais Aman Youyi 2025 merangkumi program pertukaran pakar subjek bagi memperkukuh perkongsian kepakaran dalam operasi amfibi dan elemen udara.

Latihan bersama ini diadakan bagi meningkatkan keupayaan kebolehoperasian antara Angkatan Tentera Malaysia dan People’s Liberation Army China.

Eksesais juga bertujuan memperkukuh konsep keselamatan bersepadu serta mempererat kerjasama strategik kedua-dua negara.

Usaha bersama ini dilaksanakan dalam mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau yang berterusan. – Bernama