Malaysia hantar pasukan ke Thailand bincang terma pemantauan gencatan

KUALA LUMPUR: Malaysia akan menghantar pasukan ke Thailand bagi membincangkan Terma Rujukan untuk Pasukan Pemerhati Interim yang ditugaskan memantau gencatan senjata antara Thailand dan Kemboja.

Panglima Angkatan Tentera Jen Tan Sri Mohd Nizam Jaffar menyatakan Terma Rujukan telah dibincangkan dan dipersetujui dengan Kemboja akan dibentangkan kepada pihak berkuasa Thailand.

Beliau menjelaskan mesyuarat Jawatankuasa Sempadan Am antara Thailand dan Kemboja masih berjalan untuk membincangkan Terma Rujukan dengan lebih lanjut.

“Pasukan akan dibincangkan dengan Panglima Angkatan Tentera Thailand di samping Kemboja untuk membuka jalan melaksanakan Pasukan Pemerhati Interim,“ katanya dalam sidang media selepas Mesyuarat Ketua-Ketua Angkatan Pertahanan ASEAN ke-22.

Nizam menegaskan penglibatan ASEAN bertujuan memastikan gencatan senjata ditegakkan dan membina semula kepercayaan antara kedua-dua negara jiran.

Beliau memaklumkan petugas dari Malaysia, Filipina dan Indonesia telah ditempatkan di Kemboja manakala Brunei dan Singapura akan menyusul tidak lama lagi.

“Pasukan ini akan memberikan kuasa untuk memastikan perjanjian gencatan senjata dipatuhi dengan ketat,“ katanya sambil menyifatkan langkah itu sebagai bersejarah bagi ASEAN.

Walaupun konflik pada asasnya isu dua hala, Nizam berkata ASEAN melangkah masuk sebagai rakan kongsi yang dipercayai untuk memastikan keamanan.

“Apabila bercakap tentang pemusatan ASEAN, kita telah menekankannya sejak kewujudan ASEAN pada 1967 dan inilah masanya kita memberitahu dunia kita boleh bekerja sebagai satu,“ katanya.

Sebagai Pengerusi ASEAN tahun ini, Malaysia telah mengetuai proses pengantaraan gencatan senjata antara Kemboja dan Thailand dengan sokongan padu Amerika Syarikat dan China.

Kemboja dan Thailand kini terperangkap dalam pertikaian sempadan yang memuncak di sepanjang 817 kilometer sempadan mereka.

Kawasan sempadan dipenuhi dengan runtuhan kuil berusia ratusan tahun yang telah menjadi titik ketegangan dibayangi ancaman konflik. – Bernama