Malaysia kekal peneraju industri halal dengan komitmen bersepadu

KUALA LUMPUR: Komitmen bersepadu diperlukan bagi mengekalkan peranan Malaysia sebagai peneraju utama industri halal.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi menyatakan negara mempunyai kedudukan istimewa dalam sektor berkenaan.

Beliau yang juga Pengerusi Majlis Halal Negara berkata pendekatan bersepadu akan melonjakkan potensi ekonomi halal negara.

Ini termasuk memperkukuh kedudukan Malaysia di pasaran antarabangsa serta memberikan manfaat lebih luas kepada rakyat.

Perkara itu ditekankan semasa Sesi Pembentangan Agenda Penyelarasan Halal Malaysia.

Sesi tersebut memberi tumpuan pada hala tuju ekosistem halal negara.

“Sesi ini bertujuan memastikan dasar, strategi pembangunan dan pelaksanaan industri halal Malaysia kekal relevan serta berdaya saing di peringkat global,” katanya.

Mesyuarat turut dihadiri Ketua Pengarah JAKIM Datuk Dr Sirajuddin Suhaimee dan Penyelaras Hal Ehwal Halal Datin Paduka Hakimah Mohd Yusoff.

Ahmad Zahid menekankan kepentingan penyelarasan rentas agensi bagi memastikan usaha dilaksanakan secara seiring.

“Insya-Allah, dengan kesungguhan serta kerjasama semua pihak, ekosistem halal Malaysia akan terus berkembang sebagai kebanggaan negara,” katanya. - Bernama