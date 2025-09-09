Malaysia lancar pelan tindakan pertama wanita, keamanan dan keselamatan

KUALA LUMPUR: Malaysia mencapai satu lagi pencapaian penting dengan pelancaran Pelan Tindakan Kebangsaan pertama mengenai Wanita, Keamanan dan Keselamatan.

Pelan ini menunjukkan komitmen negara untuk memperkasa agenda tersebut di peringkat nasional dan serantau ASEAN.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof menyatakan pelan itu dibangunkan di bawah kepimpinan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Pembangunan pelan turut melibatkan kerjasama erat Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri serta agensi-agensi kerajaan berkaitan.

Fadillah menegaskan pelan ini mencerminkan komitmen tegas Malaysia dalam memperjuangkan agenda Wanita, Keamanan dan Keselamatan.

Beliau menyatakan ia melengkapi Dasar Wanita Negara 2025–2030 serta menjawab seruan platform serantau dan antarabangsa.

Pelan ini diwujudkan sebagai kerangka khusus yang menangani peranan, keperluan dan sumbangan wanita dalam keamanan dan keselamatan.

Fadillah berucap pada majlis pelancaran yang diadakan serentak dengan pembukaan Sidang Kemuncak Wanita, Keamanan dan Keselamatan 2025.

Pelan Tindakan Kebangsaan Wanita, Keamanan dan Keselamatan 2025-2030 merupakan pelan julung kali diperkenalkan di Malaysia.

Ia menggariskan peta hala tuju bagi memastikan wanita dilindungi, diperkasa serta dilibatkan dalam semua aspek berkaitan keamanan dan keselamatan.

Pelan itu mencerminkan usaha menyeluruh kerajaan dan masyarakat untuk membina Malaysia yang lebih selamat dan inklusif.

Sebagai Pengerusi ASEAN 2025, Fadillah berkata Malaysia melihat agenda Wanita, Keamanan dan Keselamatan sebagai sebahagian daripada visi yang lebih menyeluruh.

Beliau menekankan keterangkuman dan kemampanan tidak boleh dipisahkan dalam pembangunan negara.

Kedua-dua elemen mustahil dicapai tanpa penyertaan penuh dan bermakna wanita dalam membentuk masyarakat berdaya tahan.

Fadillah menyatakan harapan untuk memperkukuh agenda ini sepanjang tempoh Pengerusian Malaysia dalam ASEAN.

Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata kementeriannya telah lama berusaha mengarusperdanakan semangat agenda tersebut.

Beliau menekankan kepentingan kerjasama rentas kementerian bagi memastikan kerangka Wanita, Keamanan dan Keselamatan diintegrasikan sepenuhnya.

Integrasi perlu dilakukan ke dalam strategi pembangunan nasional dan tindak balas bencana.

Usaha ini merangkumi memperkukuh perlindungan terhadap keganasan berasaskan gender dan menyokong wanita sebagai pemimpin dalam ketahanan komuniti.

Ini termasuk mewujudkan ruang penyertaan wanita dalam membuat keputusan penting negara.

Nancy menegaskan matlamatnya adalah untuk memastikan wanita bukan sahaja dilindungi semasa krisis tetapi juga diberdayakan sebagai agen keamanan.

Beliau memberikan contoh situasi banjir di mana wanita memainkan peranan penting dalam kecemasan.

Nancy menekankan wanita perlu diwakili secara adil kerana mereka mampu menyumbang dalam situasi kecemasan. – Bernama