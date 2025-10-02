Malaysia perlu realistik hadapi landskap ekonomi global semasa - Tengku Zafrul

KUALA LUMPUR: Malaysia perlu bersikap realistik dalam mengharungi landskap ekonomi global semasa memandangkan kedudukannya sebagai ekonomi yang sangat terbuka.

Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menekankan negara memiliki hubungan kukuh dengan Amerika Syarikat dan China.

Beliau menyatakan nisbah perdagangan kepada Keluaran Dalam Negara Kasar Malaysia melebihi 200 peratus dengan China sebagai rakan dagang terbesar negara.

Amerika Syarikat pula merupakan pasaran eksport terbesar Malaysia pada masa ini.

Amerika Syarikat juga merupakan pelabur terbesar di Malaysia dalam tempoh lima tahun lepas diikuti China.

Kedua-dua ekonomi ini merangkumi 45 peratus daripada Keluaran Dalam Negara Kasar dunia dan tidak boleh diabaikan.

Tengku Zafrul menekankan Malaysia mesti terus berhubung dengan kedua-dua kuasa ekonomi berkenaan.

Negara juga perlu mengekalkan prinsip multilateralisme dan pemusatan ASEAN dalam hubungan antarabangsa.

Beliau mengingatkan Malaysia baru-baru ini menjadi tuan rumah Mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN bersama rakan dialog utama.

Mesyuarat tersebut melibatkan negara-negara termasuk Amerika Syarikat, China, Jepun, Korea Selatan, India, Australia dan New Zealand.

Malaysia percaya kepada pendekatan yang melibatkan semua pihak dalam hubungan ekonomi antarabangsa.

Setiap keputusan yang dibuat mesti berlandaskan prinsip negara sendiri menurut kenyataan menteri.

Konsistensi dalam dasar perdagangan, pelaburan dan hubungan luar memudahkan rakan-rakan memahami pendirian Malaysia.

Pendirian konsisten ini penting untuk mengekalkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap ekonomi Malaysia. – Bernama