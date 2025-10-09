Malaysia pilih penyelesaian damai Gaza bukan pakatan ketenteraan

KUALA LUMPUR: Malaysia kekal memilih penyelesaian secara aman melalui diplomasi dan rundingan berbanding penubuhan pakatan ketenteraan Islam bagi menghadapi dasar penindasan Israel di Gaza.

Timbalan Menteri Luar Datuk Mohamad Alamin berkata dasar luar Malaysia berpegang kepada Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan undang-undang antarabangsa.

Beliau menegaskan Malaysia menentang penindasan rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin.

“Malaysia berpandangan sebarang bentuk kerjasama hendaklah bersifat menyeluruh, tidak hanya tertumpu kepada aspek ketenteraan,” katanya pada sesi soal jawab di Dewan Rakyat.

Beliau menambah kerjasama harus merangkumi bantuan kemanusiaan dan pembangunan kapasiti bagi memastikan objektif keamanan dan kesejahteraan dapat dicapai.

Mohamad menjawab soalan Nurul Amin Hamid berhubung pendirian rasmi Malaysia terhadap gesaan Perdana Menteri Iraq itu.

Cadangan penubuhan pakatan ketenteraan negara Islam bagi menghadapi dasar penindasan Israel diusulkan Perdana Menteri Iraq Mohammed Shia al-Sudani pada 14 September.

Mohamad berkata cadangan tersebut tidak diusulkan semasa Sidang Kemuncak Arab-Islam di Qatar.

Malaysia bersedia menyertai operasi pengaman di Palestin sekiranya diwujudkan di bawah panji PBB.

Penyertaan Angkatan Tentera Malaysia dalam Pasukan Interim PBB di Lubnan menjadi contoh komitmen negara.

Beliau berkata Malaysia terus menyalurkan bantuan kepada rakyat Palestin di Gaza melalui koordinasi Kementerian Luar.

Kerjasama dengan agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan termasuk perwakilan di rantau itu memainkan peranan penting dalam pengagihan bantuan di lapangan.

“Sekiranya wujud kerjasama lebih erat dalam kalangan negara Islam, termasuk dari segi penyelarasan bantuan, ia berpotensi memperkukuh solidariti umat Islam,” katanya.

Beliau menambah kerjasama sedemikian boleh meningkatkan keberkesanan usaha membantu rakyat Palestin.

Menjawab soalan tambahan mengenai usul Presiden Colombia Gustavo Petro di Perhimpunan Agung PBB, Mohamad berkata Malaysia kekal komited menyokong sebarang misi pengaman di bawah mandat PBB.

“Jika ada usul sedemikian daripada PBB, kita akan ikut,” katanya.

Beliau menekankan Malaysia sebagai anggota PBB akan terikat untuk turut serta dalam apa juga misi pengaman ketenteraan di bawah mandat PBB.

Malaysia menyambut baik pelan damai 20 perkara yang dibentangkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada 29 September.

Pengumuman Trump bahawa Israel dan Hamas bersetuju melaksanakan fasa pertama pelan berkenaan menunjukkan perkembangan positif.

Fasa pertama ini melibatkan pelaksanaan gencatan senjata dan pertukaran tahanan.

Ia juga termasuk pengunduran tentera Israel dari Gaza ke garisan perimeter yang dipersetujui.

Kemasukan bantuan kemanusiaan tanpa halangan ke Gaza turut menjadi sebahagian daripada fasa pertama.

Mohamad berkata pelan damai itu membuka ruang penting untuk menghentikan genosid dan kemusnahan di Gaza.

Pelan ini juga memulakan misi kemanusiaan antarabangsa dengan penyertaan negara seperti Qatar, Mesir dan Turkiye.

“Malaysia akan terus mengambil ruang dan peluang dengan hubungan baik yang sedia ada bagi membantu memastikan rundingan di Sharm el-Sheikh menjadi titik permulaan ke arah gencatan senjata sepenuhnya,” katanya.

Beliau menekankan pentingnya kemasukan segera misi kemanusiaan ke Gaza bagi meringankan penderitaan rakyat Palestin. – Bernama