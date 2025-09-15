Malaysia sambut delegasi Sidang Kemuncak Halal Global 2025 di KL

KUALA LUMPUR: Malaysia mengalu-alukan kedatangan delegasi antarabangsa ke Sidang Kemuncak Halal Global (GHaS) 2025 yang bermula esok hingga 26 September.

Lebih 92 badan pensijilan halal yang diiktiraf serta delegasi dari 47 negara akan menghadiri sidang kemuncak tersebut.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi menyatakan kehadiran duta, penggubal dasar, ahli akademik dan pemimpin industri mencerminkan komitmen global terhadap ekosistem halal.

“Malaysia berbangga berperanan sebagai jambatan strategik kepada integriti, kelestarian dan daya tahan dalam dunia halal,“ katanya melalui hantaran Facebook.

Beliau yang juga Pengerusi Majlis Pembangunan Industri Halal Malaysia merakamkan ucapan selamat datang kepada semua delegasi.

Ahmad Zahid berharap penyertaan mereka dapat menyemai ilmu baharu dan membina kerjasama yang memberi manfaat kepada negara masing-masing.

Sidang kemuncak tahun ini mengetengahkan tema ‘Integriti, Kelestarian dan Daya Tangan’ sebagai platform penting untuk dialog global.

Acara ini dijangka menyumbang kepada pembangunan industri halal global yang mampan dan diyakini.

Kuala Lumpur dan Putrajaya dipilih sebagai lokasi utama bagi persidangan antarabangsa ini. – Bernama