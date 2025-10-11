Malaysia sasarkan 50 pakar paliatif dalam dua tahun, perkukuh penjagaan akhir hayat

PUTRAJAYA: Malaysia menyasarkan peningkatan jumlah pakar perubatan paliatif kepada 50 orang dalam tempoh dua tahun akan datang berbanding 34 pakar semasa.

Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad menyatakan sasaran ini bagi memenuhi keperluan penjagaan kesihatan yang mendesak seiring pertambahan populasi masyarakat menua.

“Tahun ini sahaja, dianggarkan 180,000 rakyat Malaysia memerlukan rawatan paliatif,“ katanya pada sambutan Hari Hospis dan Rawatan Paliatif Sedunia 2025.

Beliau mengakui kapasiti kepakaran semasa masih belum mencukupi dengan hanya 34 pakar perubatan paliatif di hospital Kementerian Kesihatan.

Dzulkefly menekankan Malaysia tetap mempunyai sekurang-kurangnya seorang pakar di setiap negeri bagi memastikan akses kepada penjagaan akhir hayat yang berkualiti.

Kekurangan pakar ditangani melalui Perkhidmatan Perawatan Domisiliari di klinik kesihatan serta kerjasama dengan 27 badan bukan kerajaan.

Pelbagai langkah strategik turut dilaksanakan bagi memperkukuh keupayaan sistem penjagaan paliatif negara.

Antaranya ialah memperluas program Kumpulan Minat Khas dalam penjagaan paliatif asas dan penjagaan akhir hayat asas.

Latihan berterusan secara fizikal dan dalam talian bersama Majlis Hospis dan Rawatan Paliatif Malaysia juga dilaksanakan bagi melengkapkan lebih ramai pengamal kesihatan.

Program subkepakaran dan diploma lanjutan untuk tenaga kesihatan turut diperkenalkan bagi meningkatkan kepakaran.

Modul atau kurikulum penjagaan paliatif juga dipertingkatkan di universiti awam serta institusi pengajian perubatan swasta.

“Kita mahu semua universiti awam serta institusi pengajian perubatan swasta memasukkan modul ini,“ jelas Dzulkefly.

Malaysia mencapai kedudukan ke-41 daripada 198 negara dalam pembangunan paliatif mapan menurut Atlas of Palliative Care 2025.

Negara ini juga berada di tangga ke-9 Asia Pasifik dan kelas kedua tertinggi dalam pembangunan paliatif.

Dzulkefly melancarkan dokumen Piawaian Penjagaan Paliatif Kebangsaan yang pertama di negara ini bagi memperkukuh kualiti penjagaan.

Dokumen tersebut bertujuan menyeragamkan perkhidmatan hospis di seluruh negara dan memastikan piawaian minimum dipatuhi.

“Dengan ini, Malaysia akan bergerak setaraf dengan negara maju yang mengiktiraf penjagaan paliatif sebagai hak asasi manusia,“ katanya. – Bernama