Malaysia tekad tingkat ketangkasan tentera hadapi ancaman hibrid

KUALA LUMPUR: Malaysia menegaskan keperluan angkatan tentera untuk kekal tangkas dan tegas dalam menghadapi cabaran keselamatan moden.

Timbalan Menteri Pertahanan Adly Zahari berkata pasukan tentera darat perlu bersiap siaga menangkis ancaman hibrid dan zon kelabu yang merangkumi peperangan maklumat sehingga pencerobohan siber.

Beliau menyatakan transformasi tentera darat melibatkan evolusi doktrin dan perubahan minda kerana keupayaan menyesuaikan diri amat penting dalam landskap keselamatan yang tidak menentu.

Adly berkata rantau Indo-Pasifik kekal sebagai pusat graviti strategik bagi urusan global dengan lebih 60% perdagangan dunia melalui perairannya.

Beliau menegaskan kestabilan serantau penting kepada ekonomi global dari perspektif Malaysia yang berpaksikan keseimbangan antara diplomasi dengan pencegahan.

Timbalan Menteri itu berkata demikian ketika merasmikan Persidangan Panglima Tentera Darat Indo-Pasifik ke-14, Seminar Pengurusan Tentera Darat Indo-Pasifik ke-49 dan Forum Pemimpin Kanan Tentera Darat 2025 ke-11.

Adly turut menggariskan lima keutamaan strategik untuk tentera darat iaitu ketangkasan menghadapi ancaman hibrid dan penyesuaian kepada teknologi baharu seperti kecerdasan buatan.

Keutamaan lain termasuk daya tahan logistik, transformasi berpaksikan rakyat melalui pembangunan kepimpinan serta meningkatkan bantuan kemanusiaan dan tindak balas keselamatan iklim.

Beliau berkata Malaysia kekal komited terhadap keselamatan antarabangsa menerusi penyertaan aktif dalam operasi pengaman dan bantuan bencana.

Malaysia juga aktif dalam eksesais pelbagai hala di bawah ASEAN dan Mesyuarat Menteri Pertahanan ASEAN Plus yang mengukuhkan keyakinan bahawa keselamatan secara kerjasama merupakan jalan mampan ke hadapan.

Panglima Tentera Darat Jen Tan Sri Muhammad Hafizuddeain Jantan berkata penganjuran persidangan buat kali ketiga menzahirkan komitmen Malaysia terhadap kerjasama pertahanan serantau.

Beliau menegaskan tiada negara yang mampu berdepan cabaran keselamatan tradisional dan bukan tradisional yang kompleks secara bersendirian.

Komander Tentera Pasikan Amerika Syarikat Jen Ronald Clark menyifatkan Malaysia sebagai rakan penting di rantau ini dalam ucapannya.

Clark berkata perhimpunan 25 delegasi membuktikan tekad bersama untuk memastikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Beliau menekankan kerjasama sebagai kelebihan asimetrik dalam menghadapi musuh dan bencana alam yang menjadi asas dunia bebas serta peraturan antarabangsa berasaskan orde.

Persidangan bertemakan Forging Synergy: Transforming Multinational Land Power Network Through Open Fashion Contact berlangsung hingga Jumaat dengan 162 peserta dari 27 negara.

Perhimpunan itu menghimpunkan 13 Panglima Tentera Darat untuk membincangkan pengukuhan kebolehoperasian dan perkongsian maklumat.

Agenda lain termasuk integrasi teknologi serta keupayaan tindak balas kemanusiaan di seluruh Indo-Pasifik. – Bernama