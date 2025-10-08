Mangsa banjir Kedah berkurangan kepada 133 orang di PPS

ALOR SETAR: Bilangan mangsa banjir di Kedah terus menunjukkan penurunan ketara dengan hanya 133 orang daripada 38 keluarga masih tinggal di pusat pemindahan sementara pagi ini.

Timbalan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia negeri Mejar Muhammad Suhaimi Mohd Zain mengesahkan semua mangsa kini ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Langgar.

Pusat pemindahan tersebut telah beroperasi sejak hari Ahad lepas untuk menampung mangsa banjir dari beberapa kampung terjejas.

Mangsa banjir terdiri daripada penduduk Kampung Alor Raja, Makam Diraja, Limbong, Alor Setol, Pondok Haji Ahmad, Pokok Asam, Tanjung Inggeris, Alor Besar, Pagar Air dan Pondok Syeikh di Mukim Langgar dan Limbong.

Sungai Pendang di daerah Pendang masih mencatatkan paras air melebihi paras amaran dengan bacaan 2.65 meter.

Sungai Janing di Padang Terap pula mencatatkan bacaan 26.19 meter yang juga melebihi paras amaran yang ditetapkan. – Bernama