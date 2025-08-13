MCMC siasat video persenda lagu Negaraku, dua individu dipanggil

PUTRAJAYA: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) merakam keterangan dua individu bagi membantu siasatan berhubung penyiaran satu video di media sosial yang didakwa mempersendakan lagu kebangsaan, Negaraku.

Menurut MCMC, satu unit telefon bimbit dan kad SIM turut disita untuk siasatan semasa sesi rakaman keterangan di Ibu Pejabat MCMC, Cyberjaya.

“MCMC tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang mempersendakan atau memperlekehkan lagu kebangsaan,“ menurut kenyataan rasmi.

Kes ini disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang membawa hukuman denda maksimum RM500,000 atau penjara.

Orang ramai diingatkan supaya sentiasa menghormati lagu Negaraku sebagai tanda kesetiaan dan cinta akan tanah air.

**Topic:** Undang-undang, Media Sosial, Keselamatan Negara

**Search Intent Keywords:** MCMC siasat video, persenda lagu Negaraku, Akta Komunikasi dan Multimedia, hukuman mencemar lagu kebangsaan, kesalahan media sosial. - Bernama