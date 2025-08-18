Melaka jangka lebih pelaburan, kerjasama antarabangsa melalui WTD 2025

MELAKA: Sambutan Hari Pelancongan Sedunia (WTD) 2025 di Melaka bulan depan dijangka membuka pintu pelaburan dan kerjasama antarabangsa yang lebih luas untuk negeri ini.

Ketua Menteri Datuk Seri Ab Rauf Yusoh berkata publisiti global acara ini bukan sahaja akan menarik lebih ramai pelancong tetapi juga membuka peluang dalam pelbagai sektor pelancongan.

“Walaupun acara ini berlangsung hanya dua hari, impaknya mampu bertahan 10 tahun akan datang,” katanya semasa berucap di Majlis Perhimpunan Bulanan Pentadbiran Kerajaan Melaka.

Beliau menegaskan bahawa WTD 2025 akan mengubah imej Melaka daripada sekadar bandar warisan UNESCO kepada hab pelancongan hijau dan pintar.

Acara ini dianggap sebagai batu loncatan penting ke arah Tahun Melawat Melaka dan Tahun Melawat Malaysia 2026.

Ab Rauf menambah bahawa penganjuran WTD merupakan pengiktirafan berprestij daripada Pertubuhan Pelancongan Dunia (UNWTO).

“Inilah masanya kita menonjolkan Melaka di pentas dunia setaraf dengan destinasi pelancongan terkemuka lain,” ujarnya.

Beliau menjelaskan bahawa sambutan ini akan memberi impak langsung kepada ekonomi negeri dan kesejahteraan lebih 1.05 juta penduduk Melaka.

“Lebih ramai pelancong bermakna lebih banyak tempahan hotel dan peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor,” katanya.

Komuniti setempat juga dijangka mendapat manfaat melalui jualan produk tempatan dan pengalaman autentik kepada pelancong.

WTD dan Persidangan Pelancongan Sedunia (WTC) akan berlangsung dari 27 hingga 29 September ini dengan penyertaan 159 delegasi antarabangsa.

Kerajaan negeri bertekad membuat persediaan terbaik untuk memastikan kejayaan acara ini. – Bernama