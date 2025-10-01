MGA gesa sokongan fiskal, insentif industri gas dalam Belanjawan 2026

KUALA LUMPUR: Persatuan Gas Malaysia menggesa kerajaan memperkukuh sokongan fiskal dan insentif bagi industri gas asli dalam Belanjawan 2026.

Persatuan itu juga menyeru tindakan segera ke atas tiga keutamaan utama bagi industri berkenaan.

Hanya dengan langkah ini industri dapat mengekalkan sumbangannya kepada ekonomi negara.

Inisiatif tersebut juga akan membantu Malaysia mempercepatkan peralihan tenaga dan memelihara keselamatan tenaga.

Presidennya Abdul Aziz Othman menyenaraikan keutamaan pertama sebagai mengembalikan kelayakan penuh sistem penjanaan bersama di bawah elaun cukai pelaburan hijau.

Langkah ini akan menyelaraskan semula dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara dan menyokong teknologi kecekapan tenaga yang terbukti.

Keutamaan kedua ialah memperkukuh insentif untuk biogas dan biometana termasuk sokongan perbelanjaan modal.

Pengecualian cukai yang lebih tinggi untuk penyedia perkhidmatan akan membolehkan mereka berkembang sebagai sebahagian campuran tenaga boleh baharu Malaysia.

Keutamaan ketiga melibatkan pengiktirafan bahan api marin rendah karbon termasuk perkhidmatan membekalkan gas asli cecair ke atas kapal.

Ini perlu disokong oleh insentif tersusun dan rangka kerja peraturan yang jelas bagi memperkukuh pelabuhan Malaysia dan daya saing negara.

MGA menegaskan keperluan ini nyata dan Malaysia sebagai Pengerusi ASEAN 2025 mesti memimpin dengan memanfaatkan keupayaan sedia ada.

Sektor tersebut mungkin tidak mendapat perhatian utama tetapi membawa impak jangka panjang dalam mengurangkan pelepasan karbon.

Ia juga mampu memacu limpahan ekonomi dan mengukuhkan kredibiliti Malaysia di peringkat serantau.

Di seluruh ASEAN negara lain sudah bergerak ke hadapan berdasarkan kekuatan masing-masing.

Singapura telah mencuba membekalkan gas asli cecair ke atas kapal manakala Vietnam menunjukkan pertumbuhan pesat tenaga boleh baharu.

Malaysia tidak boleh berdiam diri dalam persaingan serantau ini. – Bernama