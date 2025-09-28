Muhammad Arsyad nekad selam kumbahan selamatkan Abdul Fatah

NILAI: Muhammad Arsyad Jahaya mengenepikan masalah kesihatannya untuk menyelam sedalam dua hingga tiga meter ke dasar tangki septik demi menyelamatkan seorang kanak-kanak yang terjatuh ke dalam saluran kumbahan di sebuah sekolah di Lenggeng.

Muhammad Arsyad yang berusia 35 tahun merupakan orang awam yang berjaya mengeluarkan murid berusia sembilan tahun itu dari tangki berkenaan.

Beliau berkata dia berada di sekolah tersebut untuk menghadiri hari sukan anaknya ketika kejadian berlaku.

Mengimbas detik cemas itu, Muhammad Arsyad yang masih dalam proses pemulihan akibat kemalangan pada Ogos lepas menyatakan dia nekad menyelamatkan mangsa meskipun tanpa peralatan keselamatan.

“Waktu itu saya sedang merakam video acara larian anak prasekolah ketika suasana tiba-tiba menjadi kecoh dan murid diminta berkumpul di padang,“ katanya.

Seorang guru kemudian bertanya sama ada dia boleh berenang dan meminta bantuan ke lokasi kejadian.

Setibanya di lokasi, beliau melihat penutup lubang telah terbuka dan walaupun orang ramai memaklumkan bomba sudah dihubungi, Muhammad Arsyad mengambil keputusan untuk bertindak segera.

Beliau bimbang bantuan bomba akan mengambil masa yang lama untuk tiba.

Ketika berada di dalam saluran itu, keadaan gelap dengan bau tidak menyenangkan dan air sudah mencecah paras leher.

Muhammad Arsyad meminta kayu daripada orang ramai untuk mengukur kedalaman sebelum terlihat topi dan kasut mangsa timbul di permukaan.

“Waktu itu saya terus menyelam tanpa memikirkan air itu kotor atau tidak,“ katanya.

Beliau berjaya mencapai mangsa, memegang bawah ketiaknya dan menolak ke atas untuk disambut orang ramai.

Muhammad Arsyad berkata walaupun masih dalam pemulihan selepas kecederaan tisu lembut di bahagian tulang rusuk, dia tidak merasai kesakitan ketika proses menyelamat itu.

“Ketika angkat mangsa, ia terasa mudah dan ringan dan saya bersyukur Allah permudahkan urusan ini,“ katanya.

Beliau bagaimanapun terkilan kerana mangsa sudah meninggal dunia.

Ketua Polis Daerah Nilai Supt Abdul Malik Hasim berkata mangsa berjaya dikeluarkan dengan bantuan orang awam sebelum bomba tiba.

Polis mengambil langkah keselamatan seterusnya setelah bomba tiba di lokasi kejadian.

Beliau memaklumkan setakat ini lapan saksi telah dipanggil untuk dirakam percakapan.

Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611).

Media sebelum ini melaporkan mangsa bernama Abdul Fatah Khairol Rizal yang merupakan murid tahun tiga meninggal dunia selepas terjatuh ke dalam saluran pembetung.

Kejadian berlaku di kawasan sekolah berkenaan pada pagi semalam.

Susulan itu, Kementerian Pendidikan mengarahkan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan menyiasat segera kejadian berkenaan.

Ketua Pengarah Pendidikan Dr Mohd Azam Ahmad mengingatkan semua pentadbir sekolah agar memastikan fasiliti sekolah sentiasa berada dalam keadaan selamat.

Arahan sama turut diberikan kepada pejabat pendidikan daerah dan jabatan pendidikan negeri. – Bernama