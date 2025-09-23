Pakar gesa perkongsian ekonomi Korea Selatan-ASEAN diperluas

KUALA LUMPUR: Pakar-pakar menggesa perkongsian ekonomi ASEAN dengan Korea Selatan diperluas untuk melangkaui kerangka tradisional dalam senario geopolitik semasa.

Pengerusi CARI ASEAN Research and Advocacy Tan Sri Dr Munir Majid menegaskan ASEAN dan Korea perlu berfikir di luar kebiasaan memandangkan anjakan penjajaran global.

Korea Selatan tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada pakatan tradisional seperti Amerika Syarikat dalam suasana ketidaktentuan dinamik kuasa global.

Munir berkata usaha meneroka pendekatan baharu diperlukan melalui platform Mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-57.

Beliau menegaskan ASEAN dan Korea Selatan perlu berkembang bersama untuk kekal relevan dalam landskap semasa.

“Jika dinamik ketegangan antara Korea Selatan, China dan Jepun tidak ditangani, hubungan ASEAN-Asia Timur Laut akan terdedah kepada ketidaktentuan luaran,” katanya.

Penganalisis Keselamatan dan Politik UiTM Dr Noor Nirwandy Mat Noordin berkata penglibatan Korea Selatan dengan ASEAN harus melangkaui ekonomi.

Beliau menyeru Korea Selatan menyokong ASEAN dalam aspek pendidikan, perkongsian ilmu dan keterjaminan kesihatan.

“Ini selaras dengan dasar ASEAN yang tidak menyisihkan dan memastikan tiada negara anggota yang ketinggalan,” katanya.

Noor Nirwandy mengingatkan perkongsian ASEAN ini harus dibangunkan tanpa menjejaskan autonomi rantau.

Beliau menekankan kerjasama yang diperluaskan mesti menghormati peranan ASEAN sebagai blok kuasa pertengahan.

Kerangka Pandangan ASEAN mengenai Indo-Pasifik (AOIP) diketengahkan sebagai bidang utama sinergi dengan Korea Selatan.

Kedua-dua penganalisis turut menekankan keselamatan siber, kepercayaan digital dan ketahanan maklumat sebagai tonggak kerjasama baharu.

Noor Nirwandy mencadangkan usaha kerjasama dalam literasi media, perlindungan data dan latihan keselamatan siber.

“Ketahanan digital bersama dapat menentukan keselamatan ekonomi pada masa depan,” katanya.

Kedua-dua penganalisis menggesa Korea Selatan bertindak melangkaui diplomasi dirancang semata-mata.

Mereka menyeru rakan dialog itu memberi respons terhadap pelbagai realiti baharu masa kini. – Bernama