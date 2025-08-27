Papagomo dihukum penjara 30 hari kerana hina mahkamah

KUALA LUMPUR: Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman penjara 30 hari terhadap blogger Wan Muhammad Azri Wan Deris atau Papagomo selepas didapati melanggar perintah injunksi berhubung saman fitnah bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husain.

Pesuruhjaya Kehakiman Gan Techiong mendapati Wan Muhammad Azri bersalah menghina mahkamah kerana melanggar perintah berkenaan sebanyak dua kali.

Bagi pelanggaran pertama awal tahun ini, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 15 hari, manakala bagi pelanggaran kedua pada Mei lalu, beliau turut dikenakan 15 hari penjara.

Gan memerintahkan hukuman itu berjalan secara berasingan, menjadikan tempoh keseluruhan 30 hari.

Mahkamah membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman sementara menunggu rayuan.

Mahkamah turut memerintahkan Wan Muhammad Azri membayar kos 30,000 ringgit kepada Razarudin dalam tempoh tiga hingga empat hari.

Injunksi itu sebelum ini dikeluarkan bagi menghalang Wan Muhammad Azri daripada mengeluarkan atau mengulang sebarang kenyataan berbaur fitnah terhadap Razarudin di media sosial.

Bagaimanapun, mahkamah mendapati permohonan maaf yang dimuat naik di media sosial pada 30 April lepas tidak memadai.

Video permohonan maaf itu dianggap tidak jelas kerana dimainkan dengan kelajuan tinggi, selain disertakan muzik latar daripada filem klasik P. Ramlee, Pendekar Bujang Lapok.

“Penggunaan muzik P. Ramlee menjadikan video itu seolah-olah hiburan dan bukannya permohonan maaf yang ikhlas,“ kata Gan.

“Tujuan permohonan maaf adalah untuk membersihkan penghinaan terhadap mahkamah.”

“Atas alasan ini sahaja sudah cukup untuk mensabitkan beliau bersalah menghina mahkamah.”

Beliau menegaskan, selepas memohon maaf tanpa syarat di mahkamah pada 30 April lepas, Wan Muhammad Azri sepatutnya menahan diri daripada membuat sebarang kenyataan lanjut.

Namun, katanya, blogger berkenaan gagal berbuat demikian apabila memuat naik video baharu keesokan harinya bagi menjelaskan permohonan maaf tersebut.

“Video berkenaan tidak menunjukkan sebarang kekesalan, malah jelas bahawa permohonan maaf dibuat hanya untuk mengelak hukuman menghina mahkamah,“ katanya.

Pada 27 Disember tahun lepas, Razarudin memfailkan saman fitnah dengan nilai ganti rugi 3 juta ringgit terhadap Wan Muhammad Azri membabitkan satu kenyataan yang turut mengaitkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. – Bernama