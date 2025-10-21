PDRM siap hadapi ancaman ekstremisme di Sidang Kemuncak ASEAN

KUALA LUMPUR: Polis Diraja Malaysia (PDRM) bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan ancaman ekstremisme dan pengganas semasa Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 berlangsung.

Ketua Polis Negara Datuk Seri Mohd Khalid Ismail berkata ancaman keselamatan siber dan potensi tunjuk perasaan tidak terkawal turut dikenal pasti sebagai cabaran utama.

“Bagi menghadapi cabaran tersebut, langkah-langkah proaktif telah diambil termasuk risikan awal, pemantauan berterusan, serta penempatan pasukan tindakan khas di lokasi strategik,“ katanya kepada Bernama.

Sebanyak 10,170 pegawai dan anggota PDRM telah digerakkan bagi melaksanakan penugasan keselamatan sepanjang acara berprestij itu berlangsung.

Penugasan berkenaan turut melibatkan penggunaan pelbagai aset darat dan udara termasuk dron pemantauan, CCTV berteknologi tinggi dan sistem komunikasi taktikal bersepadu.

PDRM juga menggunakan pendekatan analitik data bagi meningkatkan kecekapan operasi di lapangan.

Kawalan keselamatan turut meliputi semua pintu masuk utama negara termasuk lapangan terbang, pelabuhan dan sempadan darat.

Kawasan strategik di sekitar Lembah Klang seperti Putrajaya turut berada di bawah pemantauan rapi.

Semua Kontinjen PDRM telah diarahkan meningkatkan tahap kesiapsiagaan sepanjang persidangan berlangsung.

Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Marsus berkata polis akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang cuba menganjurkan perhimpunan mengganggu ketenteraman awam.

“Pesanan saya kepada masyarakat jangan membuat gangguan terhadap majlis, laluan ke majlis dan yang paling penting, jangan ganggu ketenteraman awam,“ tegasnya.

Beliau memohon masyarakat agar bekerjasama dengan pihak berkuasa sepanjang persidangan berlangsung.

Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 bertemakan “Keterangkuman dan Kemampanan” dijadualkan berlangsung dari 26 hingga 28 Oktober.

Persidangan itu akan dihadiri pemimpin tertinggi 10 negara anggota ASEAN serta rakan dialog utama termasuk Amerika Syarikat, China, Jepun dan India. – Bernama