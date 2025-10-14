Pegawai SPRM dedah Lim Guan Eng lantik BUCG secara terburu-buru

KUALA LUMPUR: Seorang pegawai penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memberitahu Mahkamah Sesyen keputusan Lim Guan Eng melantik Beijing Urban Construction Group bagi projek terowong dasar laut Pulau Pinang adalah terburu-buru dan mempunyai kepentingan peribadi.

Penguasa Kanan Bahagian Siasatan Cawangan Ibu Pejabat SPRM Putrajaya Zulhilmi Ramli berkata tindakan bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu menunjukkan beliau tidak telus untuk melaksanakan projek secara tender terbuka.

Berdasarkan siasatan, perjanjian persefahaman antara kerajaan Pulau Pinang dengan BUCG pada 17 Mac 2011 bertujuan menyelesaikan masalah trafik di Pulau Pinang itu sebagai pemberian terus kepada syarikat terbabit.

Perjanjian persefahaman itu jelas bukan lesen untuk BUCG terlibat dalam penyediaan Request for Proposal.

Saya mengambil kira kewujudan perjanjian persefahaman ini dengan keterangan Pengarah Consortium Zenith Construction Datuk Zarul Ahmad Mohd Zulkifli tentang janji Lim untuk memberikan projek tersebut kepada BUCG secara pemberian terus.

Dalam perjanjian persefahaman itu juga tidak menyatakan projek terbabit akan dibuat secara tender terbuka.

Zulhilmi berkata demikian ketika membacakan pernyataan saksinya pada perbicaraan kes rasuah projek pembinaan jalan-jalan utama dan terowong dasar laut di Pulau Pinang membabitkan Lim.

Siasatannya mendapati terdapat satu lagi perjanjian persefahaman bertarikh 28 April 2011 yang ditandatangani Lim antara kerajaan negeri dengan BUCG berkaitan persetujuan membangunkan cadangan menyelesaikan masalah trafik.

Kandungan perjanjian persefahaman itu menyatakan syarikat BUCG dijemput membuat kertas cadangan bagi kerja-kerja pembinaan jalan berkos anggaran 10 billion ringgit.

Terdapat gambar yang telah diambil ketika majlis tandatangan perjanjian persefahaman ini berlangsung.

Siasatan menunjukkan perjanjian persefahaman yang ditandatangani bersama BUCG pada 28 April 2011 jelas bertentangan dengan keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri pada 27 April 2011 yang memutuskan projek akan dilaksanakan secara tender terbuka.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh semasa siasatan, pada awal Mac 2011, Zarul Ahmad telah berjumpa tertuduh di sebuah restoran di Jalan Ampang.

Selepas makan malam kira-kira 11.45 malam, Zarul Ahmad menghantar tertuduh ke Hotel The Gardens di Mid Valley.

Dalam perjalanan pulang kira-kira 12 tengah malam, tertuduh mencadangkan kepada Zarul Ahmad untuk mengaturkan satu perjanjian persefahaman antara BUCG dengan kerajaan Pulau Pinang.

Sekiranya Zarul Ahmad dapat melaksanakan majlis perjanjian persefahaman itu, projek terowong akan diberikan kepada Zarul Ahmad secara perundingan terus.

Selepas menyatakan sedemikian, tertuduh telah meminta 10 peratus daripada keuntungan projek dari Zarul Ahmad.

Zarul Ahmad telah bersetuju dengan permintaan tertuduh untuk memberikan 10 peratus daripada keuntungan projek.

Projek berkenaan adalah untuk mengaburi mata masyarakat dan lebih berbentuk penipuan tanah.

Peguam Ramkarpal Singh dan RSN Rayer yang mewakili Lim memohon supaya beberapa keterangan dalam pernyataan saksi itu digugurkan kerana ia lebih kepada pendapat bukan fakta.

Hakim Azura Alwi meminta peguam menyenaraikan keterangan-keterangan berkenaan sebelum mendengar hujahan daripada pihak pendakwaan dan pembelaan berhubung perkara itu selepas saksi terbabit selesai memberi keterangan.

Mengikut pertuduhan pindaan pertama, Lim didakwa sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang menggunakan kedudukan beliau untuk menerima 3.3 juta ringgit dengan membantu syarikat milik Zarul Ahmad dilantik melaksanakan Projek Pembinaan Jalan-Jalan Utama dan Terowong di Pulau Pinang bernilai 6,341,383,702 ringgit antara Januari 2011 dan Ogos 2017.

Bagi pertuduhan pindaan kedua, Ahli Parlimen Bagan itu didakwa meminta suapan 10 peratus daripada keuntungan yang akan diperoleh daripada Zarul Ahmad sebagai upah bagi membantu syarikat milik ahli perniagaan itu dilantik untuk projek sama berhampiran Hotel The Gardens.

Beliau turut berdepan dua pertuduhan menyebabkan dua lot tanah milik kerajaan Pulau Pinang bernilai 208.8 juta ringgit dilupuskan kepada syarikat pemaju berkaitan projek terowong dasar laut.

Perbicaraan bersambung esok. – Bernama