Pembandaran ASEAN perlu seimbangkan kemakmuran dan kesaksamaan - Fadillah

KUALA LUMPUR: ASEAN perlu memastikan kemakmuran hasil pembandaran pesat dinikmati secara saksama tanpa mengorbankan golongan rentan, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof.

Beliau menyatakan kawasan bandar di ASEAN kini didiami lebih 370 juta orang dan menyumbang 70 peratus kepada KDNK serantau.

Pusat bandar dijangka menjadi pemacu utama pertumbuhan menjelang 2050 dengan tujuh daripada 10 penduduk ASEAN tinggal di kawasan urban.

“Namun, kemakmuran ini belum dinikmati secara adil kerana masih wujud ketidakseimbangan antara pencakar langit dan penempatan setinggan,“ katanya.

Fadillah menegaskan pembandaran mesti memberi manfaat bukan sahaja dari segi ekonomi tetapi juga keadilan sosial dan peluang untuk semua.

Beliau berkata demikian semasa merasmikan Forum Pembandaran Mampan ASEAN (ASUF) 2025 di ibu negara hari ini.

Hadir sama Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming serta Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr Zaliha Mustafa.

Fadillah menekankan komitmen Malaysia sebagai Pengerusi ASEAN untuk memperkukuh kerjasama serantau dan integrasi ekonomi.

Pembandaran perlu menjadi pemangkin perpaduan dengan penyelesaian segera bagi isu perumahan, kesesakan lalu lintas dan risiko iklim.

“Keterangkuman bermakna tiada siapa tercicir, termasuk wanita, belia, warga emas dan OKU dalam pembentukan bandar masa depan,“ jelasnya.

Beliau turut menekankan kepentingan pengangkutan mudah akses, perumahan mampu milik serta kesalinghubungan digital untuk migran luar bandar.

Mengenai kelestarian, Fadillah menegaskan ia bukan pilihan tetapi keperluan bagi menangani ancaman seperti kenaikan paras laut dan gelombang haba.

Beliau memuji inovasi serantau seperti standard bangunan hijau Singapura dan peralihan tenaga boleh diperbaharui Indonesia.

Forum tiga hari ini selari dengan Wawasan Komuniti ASEAN 2045 dan menggabungkan Rangkaian Bandar Pintar ASEAN.

Fadillah menggesa datuk bandar dan pihak berkuasa tempatan diberi peranan utama dalam transformasi urban serantau.

Alat seperti perancangan bandar berasaskan AI dan perkongsian ilmu perlu diperkukuh bagi memacu pembandaran mampan. - Bernama