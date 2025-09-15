Pembangunan mampan perlu gabung inovasi digital dan pemuliharaan budaya

KUALA LUMPUR: Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming menggesa ASEAN dan China memperkukuh kerjasama dalam pembangunan bandar mampan dengan menggabungkan inovasi digital serta pemuliharaan budaya.

Beliau menekankan keperluan mendesak untuk bersedia menghadapi pertumbuhan pesat penduduk bandar di rantau ini semasa berucap pada Mesyuarat Meja Bulat Menteri ASEAN-China Mengenai Pembinaan 2025 di Guilin, China.

Nga yang juga Presiden Perhimpunan UN-Habitat memberi amaran peningkatan permintaan terhadap perumahan, pengangkutan dan infrastruktur boleh memberi tekanan besar terhadap sumber.

Beliau mengingatkan jurang ketidaksamarataan sosial boleh diperluas sekiranya tiada langkah proaktif diambil untuk menangani cabaran pembandaran ini.

“Dalam krisis ada peluang untuk kita meletakkan diri sebagai peneraju global dalam membangunkan bandar pintar, inklusif dan peka iklim,” katanya.

Nga menyeru semua pihak membina bandar yang bukan sahaja dipacu digital tetapi juga kaya dengan nilai budaya.

Beliau menegaskan kemajuan harus dikecapi tanpa mengorbankan jati diri sesuatu masyarakat atau negara.

Nga berkata pembangunan berkualiti tinggi perlu mempunyai jiwa yang mencerminkan semangat rakyatnya.

“Pengalaman negara kita membuktikan warisan budaya dan kemajuan boleh wujud bersama hasil gabungan unik Malaysia daripada pelbagai budaya, agama dan tradisi.”

Beliau memberikan contoh keindahan binaan rumah kayu Melayu dan deretan rumah kedai di George Town serta Melaka yang mengisahkan cerita masyarakatnya.

Nga berkata Malaysia telah mencapai kejayaan ketara dalam transformasi digital melalui penggunaan Sistem Binaan Berindustri (IBS).

Beliau menjelaskan sistem ini memendekkan tempoh pembinaan, meningkatkan kualiti serta mengurangkan dengan signifikan sisa binaan di tapak projek perumahan awam.

Nga menyatakan Pemodelan Maklumat Bangunan (BIM) turut merevolusikan reka bentuk dan pengurusan projek dengan mengurangkan ralat serta meningkatkan koordinasi.

Beliau berkata teknologi baharu seperti dron, pembinaan modular dan alat pengurusan projek digital sedang diterokai bagi memperkukuh lagi aspek keselamatan dan kecekapan. – Bernama