Pemilik restoran cedera tangan tersepit mesin pengisar daging di Chemor

IPOH: Seorang pemilik restoran mengalami kecederaan parah apabila tangan kanannya tersepit di dalam mesin pengisar daging di sebuah premis di Jalan Silang 3, Chemor.

Pemangku Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak Shazlean Mohd Hanafiah menyatakan sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya telah digerakkan ke lokasi kejadian.

Pasukan bomba menerima panggilan kecemasan pada pukul 8.17 malam mengenai kemalangan tersebut.

Anggota bomba mendapati tangan lelaki berusia 41 tahun itu masih terperangkap dalam mesin ketika tiba di lokasi.

Mangsa berada dalam keadaan sedar walaupun mengalami kesakitan yang teruk.

Pihak bomba memerlukan bantuan pasukan perubatan Kementerian Kesihatan untuk membius tangan mangsa sebelum operasi menyelamatkan boleh dijalankan.

Mangsa terpaksa menunggu selama kira-kira 40 minit untuk ketibaan pasukan perubatan KKM.

Kerja-kerja menyelamat hanya dapat dimulakan setelah mangsa dibius oleh pasukan perubatan.

Pasukan bomba berjaya mengeluarkan tangan mangsa dengan membuka bahagian asas mesin menggunakan peralatan khas.

Mereka juga memutar gear pengisar secara berlawanan arah untuk melepaskan tangan yang tersepit.

Mangsa mengalami kecederaan serius pada empat jari tangan kanannya akibat kemalangan tersebut.

Mangsa kemudian diserahkan kepada pasukan perubatan KKM untuk dibawa ke hospital bagi mendapatkan rawatan lanjut.

Difahamkan mangsa sedang menyediakan bahan masakan iaitu isi ikan yang dikisar dalam mesin tersebut.

Kemalangan berlaku ketika mangsa sedang menyiapkan bahan masakan untuk restorannya.

Tangan kanan mangsa tersepit semasa menggunakan mesin pengisar daging tersebut. – Bernama