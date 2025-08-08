Pemimpin dunia hadir Sidang Kemuncak ASEAN di Malaysia - PM Anwar

CYBERJAYA: Empat pemimpin utama dunia dijangka hadir ke Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 di Malaysia, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa antara yang bakal menyertai sidang kemuncak itu.

Anwar, yang mewakili Malaysia sebagai Pengerusi ASEAN, menyatakan pengesahan positif telah diterima daripada Lula dan Ramaphosa.

“Trump pula telah menyatakan kesediaannya untuk hadir menerusi perbualan telefon baru-baru ini,“ jelas beliau.

Beliau menekankan bahawa kehadiran pemimpin-pemimpin tersebut hanyalah permulaan.

“Ujian yang lebih besar ialah memastikan mereka meninggalkan Malaysia dan ASEAN dengan rasa bahawa masa mereka di sini benar-benar bermakna,“ kata Anwar.

Perdana Menteri menegaskan bahawa Malaysia perlu memastikan kunjungan mereka membuahkan hasil yang kekal.

“Seluruh dunia akan memandang ke arah kita. Justeru, kita perlu menjayakannya dengan cemerlang,“ tambahnya.

Ucapan beliau disampaikan semasa perasmian sambutan Hari ASEAN ke-58 di Cyberjaya.

Sambutan itu diadakan bersempena ulang tahun penubuhan ASEAN dengan tema “Ke Arah Masa Depan ASEAN yang Inklusif dan Mampan”.

Anwar menyatakan bahawa ulang tahun ini adalah masa untuk menilai semula pencapaian blok serantau tersebut.

“Kita juga perlu merenung perjalanan yang bakal ditempuhi,“ ujarnya.

Malaysia akan menjadi tuan rumah Sidang Kemuncak ASEAN pada Oktober 2025 di Kuala Lumpur.

Sidang kemuncak itu akan berlangsung dengan tema “Keterangkuman dan Kemampanan”.

Ia akan menghimpunkan pemimpin dari 10 negara anggota dan rakan dialog ASEAN.

Isu utama yang akan dibincangkan termasuk keselamatan serantau, kerjasama ekonomi dan masalah global yang mendesak. - Bernama