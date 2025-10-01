Pemohon pembiayaan peribadi lebih RM100,000 wajib hadiri modul pendidikan kewangan

KUALA LUMPUR: Pengguna yang memohon pinjaman peribadi melebihi RM100,000 kini diwajibkan menghadiri dan melengkapkan modul pendidikan kewangan.

Bank Negara Malaysia (BNM) mengumumkan syarat baharu ini dalam dokumen dasar pembiayaan peribadi yang dikeluarkan hari ini.

Dasar baharu ini bertujuan memperkenalkan amalan pembiayaan yang berhemah dan bertanggungjawab daripada penyedia perkhidmatan kewangan.

Ia juga menggalakkan gelagat peminjaman yang bertanggungjawab dalam kalangan pengguna kewangan.

Dasar ini memastikan pelaporan yang jelas mengenai jangkaan tempoh maksimum 10 tahun untuk pembiayaan perumahan.

Ia turut melarang tawaran pembiayaan peribadi yang menggunakan kaedah kadar rata atau Peraturan 78 untuk pengiraan faedah.

Penyedia perkhidmatan kewangan juga diwajibkan mendedahkan kadar faedah berkesan kepada pengguna.

Persaingan sengit dalam pasaran kredit runcit telah membawa perubahan dalam amalan pemberian pinjaman.

Keadaan ini menyumbang kepada pinjaman yang tidak mampu ditanggung oleh isi rumah.

Kebimbangan utama ialah kemunculan produk pembiayaan baharu yang kelihatan mampu milik tetapi menggalakkan pengumpulan hutang tidak berhemah.

Pengguna kewangan berisiko mengalami kesulitan kewangan sepanjang tempoh pembiayaan kerana kekurangan simpanan.

Penyedia perkhidmatan kewangan mesti menjalankan penilaian kesesuaian dan kemampuan membayar bagi setiap kemudahan baharu.

Keperluan lebih khusus diperlukan untuk mencegah perkembangan tidak sihat dalam segmen pembiayaan peribadi.

Dasar ini terpakai kepada semua bank berlesen, bank Islam berlesen dan institusi kewangan pembangunan yang ditetapkan.

Peraturan baharu ini berkuat kuasa mulai hari ini. – Bernama