Penempatan aset pertahanan sempadan utara tumpuan Dewan Rakyat

KUALA LUMPUR: Isu penempatan anggota dan aset pertahanan di sempadan utara Malaysia menjadi fokus utama persidangan Dewan Rakyat hari ini.

Ahmad Tarmizi Sulaiman (PN-Sik) meminta Menteri Pertahanan menyatakan status penempatan anggota di sempadan Kedah, Perlis, Perak dan Kelantan.

Beliau menekankan keperluan mengawal risiko pencerobohan dan penyeludupan yang semakin aktif sejak 2023.

Pada sesi sama, Datuk Seri Dr Ronald Kiandee (PN-Beluran) membangkitkan isu kerjasama ekonomi dengan Blok ND6 dan Blok ND7.

Kawasan maritim tersebut terletak dalam Peta Baharu Malaysia 1979 dan dirujuk sebagai Laut Sulawesi oleh Malaysia.

Indonesia menggunakan istilah “Ambalat” untuk merujuk kawasan yang sama dalam perbincangan dua hala.

Selepas sesi soal jawab, persidangan akan meneruskan penggulungan perbahasan Rancangan Malaysia Ke-13.

Sebanyak 161 Ahli Parlimen telah mengambil bahagian dalam perbahasan RMK13 selama lapan hari.

RMK13 bertemakan ‘Melakar Semula Pembangunan’ dengan peruntukan pelaburan RM611 bilion untuk tempoh 2026-2030.

Persidangan Dewan Rakyat kali ini dijangka berlangsung selama 24 hari sehingga 28 Ogos.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membentangkan Rancangan Malaysia Ke-13 pada 31 Julai lepas.

Isu keselamatan sempadan terus menjadi keutamaan dalam agenda pembangunan negara.

Kerjasama serantau dan pengukuran pertahanan menjadi elemen penting dalam menangani cabaran sempadan. - Bernama