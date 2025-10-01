Pengarah syarikat didakwa minta suapan RM5 juta di mahkamah

KUALA LUMPUR: Seorang pengarah syarikat menghadapi pertuduhan meminta suapan RM5 juta di Mahkamah Sesyen di sini hari ini.

P. Kuhan Arunasalam berusia 39 tahun didakwa meminta wang suapan daripada seorang individu sebagai dorongan agar Suruhanjaya Sekuriti tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap sebuah syarikat amanah dan pengurusan harta.

Tertuduh melakukan perbuatan itu di sebuah restoran di Jalan Bangkung, Bangsar pada 2 Julai 2024.

Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 16(a)(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009.

Seksyen tersebut memperuntukkan hukuman maksimum penjara 20 tahun dan denda lima kali nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan.

Kuhan Arunasalam mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan kepadanya.

Pegawai pendakwa Selvam T. Armugom menawarkan jaminan RM20,000 dengan seorang penjamin serta beberapa syarat tambahan.

Syarat tambahan termasuk penyerahan pasport kepada mahkamah dan laporan bulanan ke pejabat SPRM sehingga kes selesai.

Tertuduh juga dilarang mengganggu saksi pendakwaan sepanjang proses perbicaraan.

Peguam Wan Shahrizan Wan Ladin tidak membantah jumlah jaminan yang ditawarkan oleh pendakwaan.

Beliau memaklumkan mahkamah bahawa anak guamnya bersedia menerima sebarang syarat tambahan yang ditetapkan.

Hakim Suzana Hussin membenarkan tertuduh diikat jamin RM20,000 dengan seorang penjamin.

Mahkamah juga meluluskan semua syarat tambahan seperti yang dimohon oleh pihak pendakwaan.

Kes ini ditetapkan untuk sebutan semula pada 6 November ini bagi proses selanjutnya. – Bernama