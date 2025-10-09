Pengeluaran getah asli Malaysia susut 12.8% pada Ogos 2025

KUALA LUMPUR: Pengeluaran getah asli Malaysia merosot sebanyak 12.8 peratus kepada 31,285 tan pada Ogos 2025 berbanding 35,884 tan pada bulan sebelumnya.

Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr Mohd Uzir Mahidin menyatakan penurunan tahun ke tahun juga berlaku sebanyak 12.9 peratus berbanding Ogos 2024.

Sektor pekebun kecil menyumbang 86.5 peratus daripada jumlah pengeluaran getah asli negara manakala sektor estet hanya memberikan 13.5 peratus.

Jumlah stok getah asli turut menyusut sebanyak 7.3 peratus kepada 158,591 tan pada Ogos berbanding 171,153 tan pada bulan Julai.

Kilang pemproses getah menguasai 82.8 peratus daripada jumlah stok getah asli yang ada di negara ini.

Eksport getah asli Malaysia sebaliknya menunjukkan peningkatan enam peratus kepada 39,419 tan pada Ogos berbanding bulan sebelumnya.

China kekal sebagai destinasi eksport terbesar dengan menyerap 39.1 peratus daripada jumlah eksport getah asli Malaysia.

Jerman menduduki tempat kedua dengan 16.1 peratus diikuti Emiriah Arab Bersatu sebanyak 9.2 peratus.

Amerika Syarikat dan Portugal masing-masing menyumbang 5.7 peratus dan 3.9 peratus daripada jumlah eksport getah asli.

Eksport produk berasaskan getah asli seperti sarung tangan getah, tayar, tiub dan benang getah terus menyokong prestasi eksport negara.

Nilai eksport sarung tangan getah mencatatkan RM1.2 bilion pada Ogos 2025 walaupun mengalami penurunan 7.7 peratus berbanding bulan sebelumnya.

Harga purata bulanan lateks pekat menunjukkan penurunan kecil sebanyak 0.3 peratus kepada 569.48 sen sekilogram.

Harga sekerap getah pula meningkat sebanyak 1.3 peratus kepada 594.18 sen sekilogram pada Ogos 2025.

Harga bagi semua Getah Mutu Malaysia menunjukkan trend bercampur-campur dengan kenaikan dan penurunan yang berbeza.

Harga getah jenis ‘technically specified rubber’ (TSR) 20 meningkat 1.6 peratus kepada US$1.71 sekilogram pada peringkat global.

Harga getah Singapura/Malaysia pula menurun 3.8 peratus kepada US$2.15 sekilogram pada Ogos 2025.

Pasaran getah Kuala Lumpur menutup Ogos 2025 dengan prestasi bercampur-campur menurut laporan Malaysia Rubber Board Digest.

Harga getah disokong oleh kebimbangan bekalan bahan mentah yang semakin berkurangan di negara pengeluar utama.

Musim hujan yang berpanjangan turut mempengaruhi pengeluaran getah di peringkat global.

Faktor lain yang menyokong harga termasuk gencatan tarif Amerika Syarikat dan China serta kenaikan harga minyak mentah.

Langkah rangsangan ekonomi terbaharu oleh China juga memberikan keyakinan baharu kepada pasaran getah global. – Bernama