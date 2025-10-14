Pengguna AS tanggung lebih separuh kos tarif Trump menurut Goldman Sachs

NEW YORK: Pengguna Amerika Syarikat dijangka menanggung lebih separuh daripada kos tarif yang dikenakan oleh Presiden Donald Trump tahun ini.

Laporan penganalisis Goldman Sachs menganggarkan 55% kos tarif akan ditanggung oleh pengguna AS menjelang akhir tahun.

Sebanyak 22% kos akan ditanggung oleh perniagaan AS manakala 18% oleh pengeksport asing.

Baki lima peratus kos tarif dijangka akan dielakkan sepenuhnya.

Perniagaan AS berkemungkinan menanggung bahagian kos yang lebih besar buat masa ini kerana tarif baru sahaja berkuat kuasa.

Syarikat memerlukan masa untuk menaikkan harga kepada pengguna dan merundingkan harga import yang lebih rendah dengan pembekal luar negara.

Berbeza dengan 2019, keseluruhan tarif masih belum dipindahkan kepada pengguna sepenuhnya.

Syarikat mungkin menunggu lebih lama sebelum menaikkan harga kali ini.

Mereka ingin melihat sama ada tarif akan kekal susulan cabaran undang-undang yang sedang berjalan.

Cukai tarif AS telah meningkatkan harga perbelanjaan penggunaan peribadi sebanyak 0.44% setakat tahun ini.

Kadar inflasi utama dijangka didorong kepada tiga peratus menjelang Disember akibat kesan tarif. – Bernama-Xinhua