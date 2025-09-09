Perak bentang RUU baharu perkasa pentadbiran sekolah agama Islam

IPOH: Kerajaan negeri Perak telah membentangkan Rang Undang-Undang Enakmen Kawalan Sekolah-Sekolah Agama Islam (Perak) 2025 bagi memperkasa dan memperkemas pentadbiran institusi pendidikan agama Islam.

Menteri Besar Datuk Seri Saarani Mohamad menyatakan bahawa RUU ini menggantikan Enakmen Kawalan Sekolah-Sekolah Agama Islam 1996 yang telah berkuat kuasa lebih dua dekad tanpa sebarang pindaan.

Beliau menjelaskan bahawa banyak peruntukan dalam enakmen sedia ada dianggap ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan realiti semasa.

Saarani menekankan bahawa pindaan ini merupakan keperluan mendesak untuk memastikan undang-undang selaras dengan cabaran pendidikan masa kini.

RUU baharu ini bertujuan memastikan sekolah-sekolah agama Islam terus relevan, berdaya saing dan mampu memenuhi aspirasi ummah.

Individu yang ingin membuka sekolah agama perlu membuat permohonan penubuhan terlebih dahulu seperti diperuntukkan dalam Fasal 6 berhubung Penubuhan.

Fasal 8 dalam RUU ini mencadangkan penambahbaikan termasuk menetapkan kelayakan ahli Jemaah Pengurusan Sekolah.

RUU ini juga memastikan sumber kewangan sekolah diperoleh secara sah menurut undang-undang.

Saarani yakin RUU ini dapat memperkukuh tadbir urus institusi pendidikan agama Islam agar lebih efisien dan memberi manfaat kepada rakyat.

Beliau menegaskan bahawa RUU ini merupakan manifestasi kesungguhan kerajaan negeri untuk memperkukuh sistem pendidikan agama Islam di Perak.

Ini bukan sekadar pindaan perundangan tetapi ikhtiar besar bagi memastikan sekolah agama terpelihara dan diurus dengan baik.

Sekolah agama Islam perlu terus berperanan melahirkan generasi berilmu, beriman serta berakhlak mulia.

Persidangan Dewan Undangan Negeri Perak akan bersambung esok untuk membincangkan rang undang-undang ini. – Bernama