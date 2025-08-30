Perpaduan dan cinta tanah air kunci Malaysia makmur kata Fahmi

KUALA LUMPUR: Semangat perpaduan dan cinta akan tanah air perlu terus subur dalam diri setiap rakyat demi Malaysia yang lebih makmur dan sejahtera.

Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil berkata hal ini juga sejajar dengan perkara yang ditegaskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2025 hari ini.

Beliau menyatakan Perdana Menteri mahu perbuatan memecahbelahkan kaum dihalang dengan tegas.

“Nikmat kemerdekaan yang kita kecapi hari ini lahir daripada perjuangan dan pengorbanan banyak pihak,“ kata Jurucakap Kerajaan MADANI itu dalam hantaran Facebook hari ini.

Fahmi yang juga Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2025 turut mengajak orang ramai untuk hadir memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya esok.

Sambutan ini bersempena dengan ulang tahun kemerdekaan negara ke enam puluh lapan.

Anwar ketika menyampaikan amanat itu menegaskan mereka yang cuba memecahbelahkan rakyat berasaskan kaum, wilayah atau agama mesti dihalang dengan tegas.

Perdana Menteri berkata perpaduan ialah asas kekuatan Malaysia sejak awal perjuangan kemerdekaan.

Beliau menekankan semangat itu perlu terus dipelihara untuk memastikan kestabilan serta kemakmuran negara berkekalan.

Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata kehadiran ribuan rakyat bersama kepimpinan tertinggi negara pada majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan itu mencerminkan semangat kebangsaan yang terus subur.

“Antara inti pati utama amanat Perdana Menteri tadi ialah kita wajib mempertahankan negara ini daripada anasir yang cuba memecahbelahkan,“ katanya.

Beliau turut mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan mengajak orang ramai untuk meraikannya dengan penuh semangat, kecintaan dan rasa syukur terhadap tanah air tercinta. – Bernama