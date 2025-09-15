Persiapan sambutan Hari Malaysia 2025 hampir 95 peratus siap - Fahmi

BUKIT MERTAJAM: Persiapan sambutan Hari Malaysia 2025 yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen PICCA@Arena Butterworth esok telah mencapai hampir 95 peratus.

Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil yang juga Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2025 berkata beliau telah menyampaikan beberapa perkara kepada pasukannya untuk diteliti serta ditambah baik ketika raptai penuh malam tadi.

“Saya ada sampaikan beberapa perkara yang saya minta diteliti... mungkin ditambah baik daripada segi mungkin persiapan dalam dewan tetapi daripada segi isi kandungan, atur cara dan jemputan, tidak ada apa-apa masalah serta berjalan dengan baik,” katanya.

Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas meninjau pelaksanaan projek WiFi Institusi Pengajian Tinggi Awam di Politeknik Seberang Perai di sini hari ini.

Sambutan Hari Malaysia 2025 yang bertemakan ‘Malaysia MADANI: Rakyat Disantuni’ di PICCA esok bakal menampilkan pelbagai pengisian menarik mulai 9 pagi.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menghadiri sambutan itu pada sebelah malam bersama Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib.

Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Uggah Embas mewakili Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg turut akan hadir.

Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Shahelmey Yahya mewakili Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji Noor juga dijadual menghadiri majlis tersebut.

Sambutan itu bakal dimeriahkan dengan persembahan artis popular tanah air pelbagai kaum termasuk Ratu Rock negara Ella bersama Suki Low dan Roshini Balachandran.

Artis dari Sabah dan Sarawak iaitu Dabra Sia serta Rezza Shah turut akan memeriahkan majlis tersebut.

Edisi kali ini diadakan di Pulau Pinang selaras dengan amalan penggiliran lokasi sambutan antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia setiap tahun. – Bernama