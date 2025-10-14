Pesara rugi RM535,000 diperdaya tawaran hadiah berlian palsu

KUANTAN: Seorang pesara syarikat swasta mengalami kerugian melebihi RM535,000 selepas diperdaya tawaran hadiah berlian palsu.

Ketua Polis Pahang Datuk Seri Yahaya Othman mengesahkan mangsa merupakan wanita tempatan berusia 65 tahun.

Mangsa menerima panggilan telefon daripada individu tidak dikenali yang mengaku sebagai wakil syarikat pada 1 September lepas.

Suspek memberitahu mangsa telah memenangi tempat kedua dalam Jamuan Penghargaan Pelanggan syarikat tersebut.

Mangsa ditawarkan hadiah berlian dengan pilihan menukarkannya kepada wang tunai RM205,000.

Wanita itu bersetuju memilih wang tunai dan diminta membayar deposit RM6,150 untuk penebusan hadiah.

Mangsa kemudian terus diperdaya suspek yang meminta bayaran tambahan dengan pelbagai alasan.

Pesara tersebut melakukan 30 transaksi ke 13 akaun berbeza dari 3 September hingga 9 Oktober.

Dia menggunakan wang simpanan sendiri dan pinjaman daripada ahli keluarga untuk transaksi tersebut.

Mangsa hanya menyedari ditipu setelah tidak menerima wang tunai seperti dijanjikan.

Wanita itu membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Rompin semalam.

Kes sedang disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan untuk kesalahan menipu. – Bernama