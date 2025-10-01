Petronas sumbang RM980,000 bantu mangsa banjir di Sabah

KOTA KINABALU: Petronas dan Yayasan Petronas telah menyumbang sebanyak RM980,000 setakat ini untuk membantu mangsa banjir di Sabah.

Sumbangan ini membuktikan keprihatinan sektor swasta, syarikat berkaitan kerajaan dan badan bukan kerajaan dalam menjaga kebajikan rakyat bersama kerajaan negeri.

Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji Noor menyatakan penghargaan tinggi kerajaan negeri terhadap sumbangan syarikat tenaga tersebut.

Beliau berharap lebih banyak syarikat korporat tampil membantu bagi memastikan bantuan sampai dengan segera dan berkesan kepada rakyat memerlukan.

Hajiji berkata demikian selepas menyaksikan penyerahan sumbangan bantuan bencana di Menara Kinabalu hari ini.

Sokongan sektor swasta, GLC dan NGO sangat penting dalam melengkapi usaha kerajaan membantu mangsa banjir di Sabah.

Pengurus Besar Pejabat Wilayah Petronas Sabah dan Labuan Siti Ayu Abdul Wahab memaklumkan inisiatif ini sebahagian daripada komitmen berterusan Petronas.

Petronas sentiasa menyokong kesiapsiagaan dan bantuan bencana di Sabah melalui perancangan proaktif setiap tahun.

Syarikat tenaga itu juga menyerahkan bekalan makanan paket kepada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia.

Kad sumbangan RM10,000 turut diserahkan untuk pembelian bahan api bagi operasi bantuan bencana. – Bernama