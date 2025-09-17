PGA Sarawak rampas RM31.2 juta dalam operasi dua minggu

KUCHING: Pasukan Gerakan Am (PGA) Briged Sarawak berjaya merampas barangan bernilai RM31.2 juta dalam operasi memerangi jenayah selama dua minggu.

Operasi Taring Alpha, Taring Chiller dan Taring Awas/Batas dijalankan dari 1 hingga 14 September untuk membendung aktiviti haram.

Seramai 37 individu berumur antara 18 hingga 78 tahun ditahan dalam 21 siri operasi menentang penyeludupan.

Komander PGA Briged Sarawak SAC Lim Bak Phai menyatakan kejayaan terbesar dicapai di Kuching dengan rampasan 45,000 karton rokok.

Rampasan di Kuching bernilai lebih RM18 juta dan membawa kepada penahanan seorang lelaki tempatan berusia 78 tahun.

Di Bintulu pada 12 September, PGA merampas 11,400 karton rokok putih dan 1,920 karton rokok kretek.

Operasi di Bintulu juga merampas 5,370.72 liter minuman keras tidak bercukai.

Nilai keseluruhan rampasan di Bintulu dianggarkan mencecah RM4.62 juta.

Semua operasi ini menunjukkan komitmen berterusan PGA terhadap keselamatan awam.

PGA terus mengukuhkan penguatkuasaan undang-undang di seluruh negeri Sarawak. – Bernama