PKR Johor muktamadkan pelantikan jawatan utama MPN bagi penggal 2025-2028

JOHOR BAHRU: Majlis Pimpinan Negeri (MPN) PKR Johor telah memuktamadkan pelantikan jawatan utama parti bagi penggal 2025-2028 dalam mesyuarat pertama di Ibu Pejabat PKR Johor.

Pengerusi PKR Johor Dr Zaliha Mustafa menyatakan mesyuarat itu dihadiri 26 Ketua Cabang, enam Ahli Parlimen, dan seorang ADUN.

Md Ysahruddin Kusni dilantik semula sebagai Timbalan Pengerusi MPN, manakala Naib Pengerusi termasuk Dr Maszlee Malik, Jimmy Puah, dan Shamala Vasudevan.

Zaliha menekankan komposisi ini menggabungkan kepelbagaian pengalaman, profesionalisme, dan gender bagi memperkasa hala tuju parti.

Mohd Khuzzan Abu Bakar dilantik sebagai Setiausaha MPN, manakala Khairil Adanan akan mengetuai Jawatankuasa Pilihan Raya Negeri.

PKR Johor komited untuk memperkukuh kerjasama strategik dengan Pakatan Harapan demi kestabilan politik.

Zaliha yakin kesepaduan organisasi akan memperkukuh kedudukan parti dan membawa Johor ke arah masa depan lebih progresif. - Bernama