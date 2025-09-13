PM Anwar hadiri Sidang Kemuncak Tergempar Arab-Islam di Qatar

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menghadiri Sidang Kemuncak Tergempar Arab-Islam di Doha, Qatar pada Isnin ini bagi membincangkan serangan Israel terhadap negara itu.

Wisma Putra dalam kenyataan hari ini berkata Perdana Menteri akan diiringi Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hasan serta pegawai-pegawai kanan dari Kementerian Luar Negeri.

Sidang Kemuncak Tergempar Arab-Islam ini akan dihadiri oleh para pemimpin dan wakil-wakil Negara Anggota Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) dan akan didahului oleh Mesyuarat Persediaan Peringkat Menteri Arab-Islam pada 14 September 2025.

Penyertaan Perdana Menteri menunjukkan sokongan penuh dan solidariti terhadap Qatar serta kesinambungan usaha Malaysia dalam mempertahankan hak rakyat Palestin dan mengecam kekejaman serta keganasan Israel.

Anwar dijadual menyampaikan Kenyataan Negara pada sidang kemuncak itu bagi menegaskan pendirian Malaysia bahawa keamanan serantau dan dunia akan terus terancam sekiranya Israel dibiarkan mencabuli undang-undang antarabangsa, Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan kedaulatan negara.

Sidang kemuncak ini dijangka meluluskan satu resolusi yang menggariskan tindakan dan pendirian bersama negara-negara anggota dalam menangani isu ini.

Pada Selasa lepas, Israel menyerang sebuah kawasan kediaman di Doha yang menempatkan pemimpin Hamas.

Serangan itu meragut nyawa lima anggota Hamas dan seorang pegawai keselamatan Qatar ketika mereka sedang membincangkan cadangan baharu daripada Amerika Syarikat (AS) untuk menamatkan peperangan di Gaza.

Qatar bersama AS dan Mesir sebelum ini menjadi pengantara dalam rundingan bagi menamatkan peperangan itu. – Bernama